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Раздел: Мир  
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В Швеции похоронили известного диджея Avicii

В Швеции похоронили известного диджея AviciiПохороны шведского диджея Avicii состоялись в Стокгольме на прошлой неделе, подтвердил его публицист.

Звезда, чье настоящее имя было Тим Берлинг, была найдена мертвой в гостинице в Мукта, Оман, в апреле. Ему было 28 лет, пишет Хроника, инфо.

«Его похороны, в которых участвовали самые близкие родственники и друзья, состоялись в прошлую пятницу», - сказал шведский публицист Эбба Линдквист.

Причина смерти не была названа четко, но полиция исключила «уголовные подозрения».

Семья Берлинга позже предположила, что он покончил с собой, указав в заявлении, что ранее музыкант жаловался, что «больше не может так продолжать».

По словам родственников, Тим «боролся с мыслями о смысле жизни и счастье».

«Наш любимый Тим был искателем, хрупкой артистической душой, он искал ответы на экзистенциальные вопросы».

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«Он хотел обрести покой».
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Сегодня, 15:45 » Автор: Алена Шимко
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