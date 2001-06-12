В Швеции похоронили известного диджея Avicii

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Звезда, чье настоящее имя было Тим Берлинг, была найдена мертвой в гостинице в Мукта, Оман, в апреле. Ему было 28 лет, пишет Хроника, инфо.«Его похороны, в которых участвовали самые близкие родственники и друзья, состоялись в прошлую пятницу», - сказал шведский публицист Эбба Линдквист.Причина смерти не была названа четко, но полиция исключила «уголовные подозрения».Семья Берлинга позже предположила, что он покончил с собой, указав в заявлении, что ранее музыкант жаловался, что «больше не может так продолжать».По словам родственников, Тим «боролся с мыслями о смысле жизни и счастье».«Наш любимый Тим был искателем, хрупкой артистической душой, он искал ответы на экзистенциальные вопросы».«Он хотел обрести покой».