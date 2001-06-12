Раздел: Мир
В Швеции похоронили известного диджея Avicii
Похороны шведского диджея Avicii состоялись в Стокгольме на прошлой неделе, подтвердил его публицист.
Звезда, чье настоящее имя было Тим Берлинг, была найдена мертвой в гостинице в Мукта, Оман, в апреле. Ему было 28 лет, пишет Хроника, инфо.
«Его похороны, в которых участвовали самые близкие родственники и друзья, состоялись в прошлую пятницу», - сказал шведский публицист Эбба Линдквист.
Причина смерти не была названа четко, но полиция исключила «уголовные подозрения».
Семья Берлинга позже предположила, что он покончил с собой, указав в заявлении, что ранее музыкант жаловался, что «больше не может так продолжать».
По словам родственников, Тим «боролся с мыслями о смысле жизни и счастье».
«Наш любимый Тим был искателем, хрупкой артистической душой, он искал ответы на экзистенциальные вопросы».
Читайте также: Названа причина смерти известного диджея Avicii
«Он хотел обрести покой».
Звезда, чье настоящее имя было Тим Берлинг, была найдена мертвой в гостинице в Мукта, Оман, в апреле. Ему было 28 лет, пишет Хроника, инфо.
«Его похороны, в которых участвовали самые близкие родственники и друзья, состоялись в прошлую пятницу», - сказал шведский публицист Эбба Линдквист.
Причина смерти не была названа четко, но полиция исключила «уголовные подозрения».
Семья Берлинга позже предположила, что он покончил с собой, указав в заявлении, что ранее музыкант жаловался, что «больше не может так продолжать».
По словам родственников, Тим «боролся с мыслями о смысле жизни и счастье».
«Наш любимый Тим был искателем, хрупкой артистической душой, он искал ответы на экзистенциальные вопросы».
Читайте также: Названа причина смерти известного диджея Avicii
«Он хотел обрести покой».
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