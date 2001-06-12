Раздел: Мир
Норвегия просит США удвоить количество военных в стране
Норвегия предложит Соединенным Штатам более чем в два раза увеличить количество морских пехотинцев США, размещенных в стране, в результате чего может возникнуть напряженность в отношениях с соседней Россией.
Правительство в Осло все больше озабочено Россией после ее присоединения Крыма в 2014 году, пишет Хроника.инфо.
Примерно 330 морских пехотинцев США должны были покинуть Норвегию в конце этого года после того, как в январе 2017 года прибыл первоначальный контингент для подготовки к боевым действиям в зимних условиях.
Это первые иностранные войска, которые размещены в Норвегии со времен Второй мировой войны.
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Сегодняшнее решение удвоить количество морских пехотинцев, которое раздражает Москву, однозначно ухудшит отношения и усилит напряженность на северном фланге НАТО.
Правительство в Осло все больше озабочено Россией после ее присоединения Крыма в 2014 году, пишет Хроника.инфо.
Примерно 330 морских пехотинцев США должны были покинуть Норвегию в конце этого года после того, как в январе 2017 года прибыл первоначальный контингент для подготовки к боевым действиям в зимних условиях.
Это первые иностранные войска, которые размещены в Норвегии со времен Второй мировой войны.
Читайте также: Украина получит 25 миллионов долларов помощи от Норвегии
Сегодняшнее решение удвоить количество морских пехотинцев, которое раздражает Москву, однозначно ухудшит отношения и усилит напряженность на северном фланге НАТО.
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