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Раздел: Мир  
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Норвегия просит США удвоить количество военных в стране

Норвегия просит США удвоить количество военных в странеНорвегия предложит Соединенным Штатам более чем в два раза увеличить количество морских пехотинцев США, размещенных в стране, в результате чего может возникнуть напряженность в отношениях с соседней Россией.

Правительство в Осло все больше озабочено Россией после ее присоединения Крыма в 2014 году, пишет Хроника.инфо.

Примерно 330 морских пехотинцев США должны были покинуть Норвегию в конце этого года после того, как в январе 2017 года прибыл первоначальный контингент для подготовки к боевым действиям в зимних условиях.

Это первые иностранные войска, которые размещены в Норвегии со времен Второй мировой войны.

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Сегодняшнее решение удвоить количество морских пехотинцев, которое раздражает Москву, однозначно ухудшит отношения и усилит напряженность на северном фланге НАТО.
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Сегодня, 17:38 » Автор: Алена Шимко
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