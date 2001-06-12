В Италии арестовали воров, укравших на 30 млн картин Рубенса и Ренуара

Итальянская полиция арестовала пятерых подозреваемых, обвиненных в краже картин мастеров Рубенса и Ренуара стоимостью 26 миллионов евро (30 миллионов долларов) в прошлом году.



Поиск картин продолжается после ареста четырех итальянцев и одного хорвата по подозрению в умышленной краже, пишет



Картины были украдены в апреле 2017 года у двух арт-дилеров в Монце, за пределами Милана, которые встретились с некоторыми из подозреваемых, представляющимися покупателями. Во время встречи подозреваемые загрузили картины в машину и скрылись.



Читайте также: Киевские полицейские арестовали двух квартирных воров



Три подозреваемых находятся в тюрьме, а остальные, отец и сын, под домашним арестом, поскольку, как сообщают СМИ, они оказали материальное воздействие на офицеров. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Поиск картин продолжается после ареста четырех итальянцев и одного хорвата по подозрению в умышленной краже, пишет Хроника.инфо Картины были украдены в апреле 2017 года у двух арт-дилеров в Монце, за пределами Милана, которые встретились с некоторыми из подозреваемых, представляющимися покупателями. Во время встречи подозреваемые загрузили картины в машину и скрылись.Три подозреваемых находятся в тюрьме, а остальные, отец и сын, под домашним арестом, поскольку, как сообщают СМИ, они оказали материальное воздействие на офицеров.