Раздел: Мир
В Италии арестовали воров, укравших на 30 млн картин Рубенса и Ренуара
Итальянская полиция арестовала пятерых подозреваемых, обвиненных в краже картин мастеров Рубенса и Ренуара стоимостью 26 миллионов евро (30 миллионов долларов) в прошлом году.
Поиск картин продолжается после ареста четырех итальянцев и одного хорвата по подозрению в умышленной краже, пишет Хроника.инфо.
Картины были украдены в апреле 2017 года у двух арт-дилеров в Монце, за пределами Милана, которые встретились с некоторыми из подозреваемых, представляющимися покупателями. Во время встречи подозреваемые загрузили картины в машину и скрылись.
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Три подозреваемых находятся в тюрьме, а остальные, отец и сын, под домашним арестом, поскольку, как сообщают СМИ, они оказали материальное воздействие на офицеров.
Поиск картин продолжается после ареста четырех итальянцев и одного хорвата по подозрению в умышленной краже, пишет Хроника.инфо.
Картины были украдены в апреле 2017 года у двух арт-дилеров в Монце, за пределами Милана, которые встретились с некоторыми из подозреваемых, представляющимися покупателями. Во время встречи подозреваемые загрузили картины в машину и скрылись.
Читайте также: Киевские полицейские арестовали двух квартирных воров
Три подозреваемых находятся в тюрьме, а остальные, отец и сын, под домашним арестом, поскольку, как сообщают СМИ, они оказали материальное воздействие на офицеров.
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