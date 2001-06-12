Раздел: Мир
Неизвестный взял в заложники людей в Париже
Мотивы преступника неизвестны.
Неизвестный мужчина в Париже взял в заложники как минимум двух людей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
В парижской полиции подтвердили, что происшествие случилось в десятом округе города. Сейчас на месте проходит спецоперация, правоохранители окружили территорию.
Некоторые свидетели происходящего отметили, что у злоумышленника есть взрывчатое устройство и пистолет. Также есть информация о возможном раненом.
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Полиция отмечает, что инцидент не связан с терроризмом. Мотивы преступника пока также неизвестны. Детали выясняются.
Неизвестный мужчина в Париже взял в заложники как минимум двух людей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.
В парижской полиции подтвердили, что происшествие случилось в десятом округе города. Сейчас на месте проходит спецоперация, правоохранители окружили территорию.
Некоторые свидетели происходящего отметили, что у злоумышленника есть взрывчатое устройство и пистолет. Также есть информация о возможном раненом.
Читайте также: В Германии мужчина взял в заложники важного чиновника
Полиция отмечает, что инцидент не связан с терроризмом. Мотивы преступника пока также неизвестны. Детали выясняются.
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