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Раздел: Мир  
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Неизвестный взял в заложники людей в Париже

Неизвестный взял в заложники людей в ПарижеМотивы преступника неизвестны.

Неизвестный мужчина в Париже взял в заложники как минимум двух людей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на reporter-ua.com.

В парижской полиции подтвердили, что происшествие случилось в десятом округе города. Сейчас на месте проходит спецоперация, правоохранители окружили территорию.

Некоторые свидетели происходящего отметили, что у злоумышленника есть взрывчатое устройство и пистолет. Также есть информация о возможном раненом.

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Полиция отмечает, что инцидент не связан с терроризмом. Мотивы преступника пока также неизвестны. Детали выясняются.
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 Теги: Париж, заложники, терроризм

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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