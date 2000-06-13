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Раздел: Мир  
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В ЕС заявили, что РФ угрожает безопасности Европы

В ЕС заявили, что РФ угрожает безопасности ЕвропыВ мире происходит все больше войн.

Каждый год пять немецких институтов, изучающих проблемы мира и разрешения конфликтов, анализируют главные тенденции международной политики безопасности. По итогам исследований ученые составляют экспертное заключение по проблемам мира (Friedensgutachten), в котором дают оценку происходящему. Заключение 2018 года вышло под названием «Войны — и нет им конца. Больше дипломатии, меньше поставок оружия».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Вывод экспертов неутешителен: в мире происходит все больше войн, возникает все больше кризисов, а способность мирового сообщества обеспечить мир и безопасность во всем мире становится все слабее.

В центре анализа экспертов в этом году стояли различные проблемы современного мира. Одна из них — ситуация с многосторонним соглашением по атомной программе Ирана. Односторонний выход из этих договоренностей, провозглашенный президентом США Дональдом Трампом, является, по мнению аналитиков, актом фронтального наступления на международную систему мира и безопасности.

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Эксперты отмечают ухудшение уровня безопасности в Европе. Так, Россия продолжает противоправную аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. Тем самым она грубо нарушает основные принципы принятой в 1990 году Парижской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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 Теги: Германия, безопасность

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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