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Глава правительства Македонии высказался за переименование страны
По договорённости с Грецией, Македонию будут называть Северной Македонией.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил, что с руководством Греции было достигнуто соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Невозможно вернуться назад", - заявил Заев. Он напомнил, что после переименования страна сможет стать частью Европейского союза и НАТО.
Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.
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Согласно договоренностям, балканская страна, которая входит в ООН как Бывшая югославская Республика Македония, будет называться Северная Македония или Республика Северная Македония.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил, что с руководством Греции было достигнуто соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Невозможно вернуться назад", - заявил Заев. Он напомнил, что после переименования страна сможет стать частью Европейского союза и НАТО.
Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.
Читайте также: В ЕС заявили, что РФ угрожает безопасности Европы
Согласно договоренностям, балканская страна, которая входит в ООН как Бывшая югославская Республика Македония, будет называться Северная Македония или Республика Северная Македония.
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