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Раздел: Мир  
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Глава правительства Македонии высказался за переименование страны

Глава правительства Македонии высказался за переименование страны По договорённости с Грецией, Македонию будут называть Северной Македонией.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев подтвердил, что с руководством Греции было достигнуто соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Невозможно вернуться назад", - заявил Заев. Он напомнил, что после переименования страна сможет стать частью Европейского союза и НАТО.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.

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Согласно договоренностям, балканская страна, которая входит в ООН как Бывшая югославская Республика Македония, будет называться Северная Македония или Республика Северная Македония.
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 Теги: Македония, переименование

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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