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Раздел: Мир  
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Родственника испанского короля посадили в тюрьму за мошенничество

Родственника испанского короля посадили в тюрьму за мошенничество Зять короля пользовался связями с влиятельным родственником.

Верховный суд Испании приговорил зятя короля Филиппа почти к шести годам заключения за финансовое мошенничество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.

Иньяки Урдангарин проведет за решеткой пять лет и 10 месяцев. Судьи обвинили мужа Инфанты Кристины, сестры короля, в налоговых махинациях.

А еще он злоупотреблял своими связями с королевской семьей, и, собирая деньги в спортивный фонд, пользовался ими для собственного обогащения.

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Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе сестра короля.
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 Теги: король Испании, мошенничество, зять

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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