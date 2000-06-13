Родственника испанского короля посадили в тюрьму за мошенничество

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Принцесса Кристина стала первой представительницей испанского королевского дома, привлеченной к суду после восстановления монархии в 1975 году.

Кристину обвиняют в совершении двух налоговых преступлений против государственной казны.

Если дочь короля Испании признают виновной, ей грозит тюремное заключение на 6 лет и штраф. Суд Испании предъявил обвинения дочери короля Хуана Карлоса I инфанте Кристине в незаконной легализации денег и налоговых преступлениях, сообщает во вторник новостное издание EL Mundo.