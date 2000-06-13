Раздел: Мир
Родственника испанского короля посадили в тюрьму за мошенничество
Зять короля пользовался связями с влиятельным родственником.
Верховный суд Испании приговорил зятя короля Филиппа почти к шести годам заключения за финансовое мошенничество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Иньяки Урдангарин проведет за решеткой пять лет и 10 месяцев. Судьи обвинили мужа Инфанты Кристины, сестры короля, в налоговых махинациях.
А еще он злоупотреблял своими связями с королевской семьей, и, собирая деньги в спортивный фонд, пользовался ими для собственного обогащения.
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Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе сестра короля.
Верховный суд Испании приговорил зятя короля Филиппа почти к шести годам заключения за финансовое мошенничество, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Иньяки Урдангарин проведет за решеткой пять лет и 10 месяцев. Судьи обвинили мужа Инфанты Кристины, сестры короля, в налоговых махинациях.
А еще он злоупотреблял своими связями с королевской семьей, и, собирая деньги в спортивный фонд, пользовался ими для собственного обогащения.
Читайте также: Глава правительства Македонии высказался за переименование страны
Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе сестра короля.
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