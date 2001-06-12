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Конфликт Трампа и Де Ниро получил новое развитие

Конфликт Трампа и Де Ниро получил новое развитие

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Трампа раскритиковал известный голливудский актер Известный актер, обладатель Оскара, Роберт де Ниро выступил с громким осуждением президента США Дональда Трампа во время прямой трансляции церемонии вручения премии Tony Awards в воскресенье.