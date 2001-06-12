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Конфликт Трампа и Де Ниро получил новое развитие
Президент США прокомментировал слова известного актера.
Президент США Дональд Трамп объяснил оскорбления в свой адрес от актера Роберта Де Ниро большим количеством пропущенных ударов в голову. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он „поплыл“. Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!», — написал президент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Де Ниро обматерил президента США на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире. Он должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, но подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».
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Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу.
Президент США Дональд Трамп объяснил оскорбления в свой адрес от актера Роберта Де Ниро большим количеством пропущенных ударов в голову. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он „поплыл“. Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!», — написал президент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Де Ниро обматерил президента США на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире. Он должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, но подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».
Читайте также: Глава правительства Македонии высказался за переименование страны
Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу.
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