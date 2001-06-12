» » Конфликт Трампа и Де Ниро получил новое развитие
Раздел: Мир  
0

Конфликт Трампа и Де Ниро получил новое развитие

Конфликт Трампа и Де Ниро получил новое развитие Президент США прокомментировал слова известного актера.

Президент США Дональд Трамп объяснил оскорбления в свой адрес от актера Роберта Де Ниро большим количеством пропущенных ударов в голову. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров. Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что он „поплыл“. Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!», — написал президент.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Де Ниро обматерил президента США на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире. Он должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, но подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа».

Читайте также: Глава правительства Македонии высказался за переименование страны

Телеканал CBS, транслировавший мероприятие, успел «запикать» матерную фразу.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Де Ниро, конфликт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     190
     0

Похожие новости по теме

Трампа раскритиковал известный голливудский актер Трампа раскритиковал известный голливудский актер

Известный актер, обладатель Оскара, Роберт де Ниро выступил с громким осуждением президента США Дональда Трампа во время прямой трансляции церемонии вручения премии Tony Awards в воскресенье.

Трамп прокомментировал пожертвование от Пинчука Трамп прокомментировал пожертвование от Пинчука

Об этом президент написал в Твиттере.

Дональд Трамп рассказал, в чем Россия достигла своей цели Дональд Трамп рассказал, в чем Россия достигла своей цели

Президент США написал об этом в своём твиттере.

Трамп резко раскритиковал мэра британской столицы Трамп резко раскритиковал мэра британской столицы

Президент США Дональд Трамп раскритиковал слова мэра Лондона Садика Хана из-за реакции на ночные атаки.

В Нью-Йорке знаменитости выступили на митинге против Трампа В Нью-Йорке знаменитости выступили на митинге против Трампа

Акция проходила в непосредственной близости от "штаб-квартиры" Трампа в Нью-Йорке


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх