Раздел: Мир
В Македонии объявили новое имя страны
Греция заключила соглашение о названии своего северного соседа, который назвал себя Македонией после распада бывшей Югославии.
После 27 лет переговоров - и многих протестов – страны сошлись на имени «Республика Северная Македония», или «Северна Македония» на македонском языке, пишет Хроника.инфо.
Греция возражала против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к своему одноименному северному региону.
Она наложила вето на предложение Македонии присоединиться к НАТО и Европейскому союзу.
Теперь новое имя должны одобрить македонский народ и парламент Греции.
Согласно сделке, страна, известная в Организации Объединенных Наций как Бывшая Югославская Республика Македония, будет называться «Северна Македония» или «Республика Северная Македония».
Ее языком будет македонский и ее жителей будут называть македонцы (граждане Республики Северная Македония).
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Примечательно, что новое название будет на международном, так что все страны, которые ранее признали название Македония, должны будут принять «Северную Македонию».
После 27 лет переговоров - и многих протестов – страны сошлись на имени «Республика Северная Македония», или «Северна Македония» на македонском языке, пишет Хроника.инфо.
Греция возражала против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к своему одноименному северному региону.
Она наложила вето на предложение Македонии присоединиться к НАТО и Европейскому союзу.
Теперь новое имя должны одобрить македонский народ и парламент Греции.
Согласно сделке, страна, известная в Организации Объединенных Наций как Бывшая Югославская Республика Македония, будет называться «Северна Македония» или «Республика Северная Македония».
Ее языком будет македонский и ее жителей будут называть македонцы (граждане Республики Северная Македония).
Читайте также: Глава правительства Македонии высказался за переименование страны
Примечательно, что новое название будет на международном, так что все страны, которые ранее признали название Македония, должны будут принять «Северную Македонию».
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