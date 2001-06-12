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Раздел: Мир  
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В Македонии объявили новое имя страны

В Македонии объявили новое имя страныГреция заключила соглашение о названии своего северного соседа, который назвал себя Македонией после распада бывшей Югославии.

После 27 лет переговоров - и многих протестов – страны сошлись на имени «Республика Северная Македония», или «Северна Македония» на македонском языке, пишет Хроника.инфо.

Греция возражала против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к своему одноименному северному региону.

Она наложила вето на предложение Македонии присоединиться к НАТО и Европейскому союзу.

Теперь новое имя должны одобрить македонский народ и парламент Греции.

Согласно сделке, страна, известная в Организации Объединенных Наций как Бывшая Югославская Республика Македония, будет называться «Северна Македония» или «Республика Северная Македония».

Ее языком будет македонский и ее жителей будут называть македонцы (граждане Республики Северная Македония).

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Примечательно, что новое название будет на международном, так что все страны, которые ранее признали название Македония, должны будут принять «Северную Македонию».
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Сегодня, 10:10 » Автор: Алена Шимко
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