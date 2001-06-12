Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Македонии объявили новое имя страны

В Македонии объявили новое имя страны

Похожие новости по теме

Греция и Македония близки к разрешению спора о названии страны Греция и Македония заявили во вторник, что они близки к сделке по разрешению спора относительно имени бывшей югославской республики.

Македонию хотят переименовать Во время последнего раунда переговоров Македонии с Грецией было предложено новое название страны