» » На острове Суматра началось сильное землетрясение
Раздел: Мир  
0

На острове Суматра началось сильное землетрясение

На острове Суматра началось сильное землетрясениеГеографическая служба США сообщила, что по индонезийскому острову Суматра прошло землетрясение с магнитудой 6,0 баллов.

Сейчас землетрясение удаляет от острова, сообщает Хроника.инфо.

Пока сообщений о раненых или погибших не поступало.

Сильное землетрясение поразило площадь в 246 км к юго-западу от Паданга на Суматре, говорится в сообщении Географической службы США.

При этом заранее со стороны Центра предупреждения о цунами в районе Гавайских островов никаких сообщений о предстоящем катаклизме не было.

Читайте также: Мощное извержение вулкана на острове Суматра. Фото

Позднее магнитуда землетрясения была понижена до 5.8 баллов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:45 » Автор: Алена Шимко
     304
     0

Похожие новости по теме

На Аляске произошло сильное землетрясение На Аляске произошло сильное землетрясение

На Аляске произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов по шкале Рихтера.

На юге Мексики случилось сильное землетрясение На юге Мексики случилось сильное землетрясение

В южной Мексике произошло землетрясение.

В Индонезии произошло сильное землетрясение В Индонезии произошло сильное землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

В Непале произошло сильное землетрясение В Непале произошло сильное землетрясение

О возможных жертвах пока нет информации.

В Пакистане произошло землетрясение В Пакистане произошло землетрясение

Сообщений о пострадавших пока не поступало.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх