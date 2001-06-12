Раздел: Мир
На острове Суматра началось сильное землетрясение
Географическая служба США сообщила, что по индонезийскому острову Суматра прошло землетрясение с магнитудой 6,0 баллов.
Сейчас землетрясение удаляет от острова, сообщает Хроника.инфо.
Пока сообщений о раненых или погибших не поступало.
Сильное землетрясение поразило площадь в 246 км к юго-западу от Паданга на Суматре, говорится в сообщении Географической службы США.
При этом заранее со стороны Центра предупреждения о цунами в районе Гавайских островов никаких сообщений о предстоящем катаклизме не было.
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Позднее магнитуда землетрясения была понижена до 5.8 баллов.
Сейчас землетрясение удаляет от острова, сообщает Хроника.инфо.
Пока сообщений о раненых или погибших не поступало.
Сильное землетрясение поразило площадь в 246 км к юго-западу от Паданга на Суматре, говорится в сообщении Географической службы США.
При этом заранее со стороны Центра предупреждения о цунами в районе Гавайских островов никаких сообщений о предстоящем катаклизме не было.
Читайте также: Мощное извержение вулкана на острове Суматра. Фото
Позднее магнитуда землетрясения была понижена до 5.8 баллов.
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