Раздел: Мир
Измученные мигранты с брошенного судна совершат трехдневное путешествие в Испанию
Поисково-спасательный корабль, который «застрял» в Средиземном море с воскресенья, начал свое долгое путешествие в Испанию во вторник вечером после передачи более 500 спасенных мигрантов береговой охране Италии.
По данным организации по оказанию помощи SOS Méditerranée, 250 человек были переведены на Орион, корабль итальянского флота, и еще 274 на судно береговой охраны Даттило, передает Хроника.инфо.
Водолей, который ранее «застрял» между Мальтой и итальянским островом Сицилия, теперь имеет всего 106 человек на борту.
Этот шаг стал частью плана итальянского Морского спасательного координационного центра по переводу 630 мигрантов на два небольших судна, чтобы облегчить давление на переполненного Водолея.
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Все три судна теперь пойдут в Валенсию, Испания после того, как испанское правительство в понедельник согласилось принять мигрантов, которых спасли в минувшие выходные.
По данным организации по оказанию помощи SOS Méditerranée, 250 человек были переведены на Орион, корабль итальянского флота, и еще 274 на судно береговой охраны Даттило, передает Хроника.инфо.
Водолей, который ранее «застрял» между Мальтой и итальянским островом Сицилия, теперь имеет всего 106 человек на борту.
Этот шаг стал частью плана итальянского Морского спасательного координационного центра по переводу 630 мигрантов на два небольших судна, чтобы облегчить давление на переполненного Водолея.
Читайте также: В Харькове под мостом нашли брошенного младенца
Все три судна теперь пойдут в Валенсию, Испания после того, как испанское правительство в понедельник согласилось принять мигрантов, которых спасли в минувшие выходные.
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