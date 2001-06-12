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Раздел: Мир  
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Стало известно количество жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико

Стало известно количество жертв урагана Мария в Пуэрто-РикоПравительство Пуэрто-Рико во вторник рассказало о всех смертельных случаях, которые произошли после урагана Мария, который обрушился на страну 20 сентября 2017 года.

Должностные лица попытались приостановить публикацию этой информации, подав ходатайство в понедельник, пишет Хроника.инфо.

Судья отклонил это ходатайство и власти открыли базу данных, содержащую информацию о тысячах людей, погибших в Пуэрто-Рико после шторма.

Кроме того, официальные лица заявили, что планируют сделать 24 000 свидетельств о смерти в течение пяти рабочих дней.

CNN и Центр расследовательской журналистики в Пуэрто-Рико подали в суд на правительство страны в феврале за укрытия данных о случаях смерти и других записей относительно урагана Мария.

Данные могут включать в себя много смертей, которые произошли после шторма, но не были связаны с ураганом Мария.

«Официально» в Пуэрто-Рико от шторма погибли всего 64 человека.

Исследователи обнаружили, что позднее в государственных реестрах обнаружили около 1000 «случайных смертей», которые произошли в первые месяцы после шторма.

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Несколько дней спустя люди принесли более 1500 пар обуви, символизирующих жертв бури, к ступеням у мемориала в столице Пуэрто-Рико.
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Сегодня, 13:45 » Автор: Алена Шимко
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