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Стало известно количество жертв урагана Мария в Пуэрто-Рико
Правительство Пуэрто-Рико во вторник рассказало о всех смертельных случаях, которые произошли после урагана Мария, который обрушился на страну 20 сентября 2017 года.
Должностные лица попытались приостановить публикацию этой информации, подав ходатайство в понедельник, пишет Хроника.инфо.
Судья отклонил это ходатайство и власти открыли базу данных, содержащую информацию о тысячах людей, погибших в Пуэрто-Рико после шторма.
Кроме того, официальные лица заявили, что планируют сделать 24 000 свидетельств о смерти в течение пяти рабочих дней.
CNN и Центр расследовательской журналистики в Пуэрто-Рико подали в суд на правительство страны в феврале за укрытия данных о случаях смерти и других записей относительно урагана Мария.
Данные могут включать в себя много смертей, которые произошли после шторма, но не были связаны с ураганом Мария.
«Официально» в Пуэрто-Рико от шторма погибли всего 64 человека.
Исследователи обнаружили, что позднее в государственных реестрах обнаружили около 1000 «случайных смертей», которые произошли в первые месяцы после шторма.
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Несколько дней спустя люди принесли более 1500 пар обуви, символизирующих жертв бури, к ступеням у мемориала в столице Пуэрто-Рико.
Должностные лица попытались приостановить публикацию этой информации, подав ходатайство в понедельник, пишет Хроника.инфо.
Судья отклонил это ходатайство и власти открыли базу данных, содержащую информацию о тысячах людей, погибших в Пуэрто-Рико после шторма.
Кроме того, официальные лица заявили, что планируют сделать 24 000 свидетельств о смерти в течение пяти рабочих дней.
CNN и Центр расследовательской журналистики в Пуэрто-Рико подали в суд на правительство страны в феврале за укрытия данных о случаях смерти и других записей относительно урагана Мария.
Данные могут включать в себя много смертей, которые произошли после шторма, но не были связаны с ураганом Мария.
«Официально» в Пуэрто-Рико от шторма погибли всего 64 человека.
Исследователи обнаружили, что позднее в государственных реестрах обнаружили около 1000 «случайных смертей», которые произошли в первые месяцы после шторма.
Читайте также: Ураган Мария превратил Пуэрто-Рико в руины. Фото
Несколько дней спустя люди принесли более 1500 пар обуви, символизирующих жертв бури, к ступеням у мемориала в столице Пуэрто-Рико.
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