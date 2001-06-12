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Раздел: Мир  
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В крупных городах Германии полиция обыскивает дома в поисках торговцев людьми

В крупных городах Германии полиция обыскивает дома в поисках торговцев людьмиСотни федеральных полицаев в Германии проводят рейды по домам обычных жителей в связи с расширением незаконных сетей торговли людьми.

Полиция ищет торговцев людьми, которые привозили людей из Пакистана и Индии, организовывая для них фиктивные браки в Германии, передает Хроника.инфо.

Прокуроры заявили, что рейды начались сегодня утром. Офицеры обыскивают дома в восточных городах Лейпциг, Эйленбург и Хетштедт, а также нескольких других.

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Полиция и прокуроры отказались сообщать какие-либо дополнительные подробности о продолжающихся рейдах.
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Сегодня, 15:05 » Автор: Алена Шимко
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