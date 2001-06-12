В крупных городах Германии полиция обыскивает дома в поисках торговцев людьми

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В немецком городе Хемниц в субботу, 8 октября, полиция эвакуировала жилой дом в связи с угрозой взрыва.

Французские СМИ сообщают о серии новых полицейских рейдов в ряде городов страны в рамках расследования дела о терактах, а также в связи с прошедшей в среду спецоперацией в парижском пригороде Сен-Дени.