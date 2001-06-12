Раздел: Мир
В крупных городах Германии полиция обыскивает дома в поисках торговцев людьми
Сотни федеральных полицаев в Германии проводят рейды по домам обычных жителей в связи с расширением незаконных сетей торговли людьми.
Полиция ищет торговцев людьми, которые привозили людей из Пакистана и Индии, организовывая для них фиктивные браки в Германии, передает Хроника.инфо.
Прокуроры заявили, что рейды начались сегодня утром. Офицеры обыскивают дома в восточных городах Лейпциг, Эйленбург и Хетштедт, а также нескольких других.
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Полиция и прокуроры отказались сообщать какие-либо дополнительные подробности о продолжающихся рейдах.
Полиция ищет торговцев людьми, которые привозили людей из Пакистана и Индии, организовывая для них фиктивные браки в Германии, передает Хроника.инфо.
Прокуроры заявили, что рейды начались сегодня утром. Офицеры обыскивают дома в восточных городах Лейпциг, Эйленбург и Хетштедт, а также нескольких других.
Читайте также: Полиция Франции обыскивает здание Сената
Полиция и прокуроры отказались сообщать какие-либо дополнительные подробности о продолжающихся рейдах.
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