В Германии задержали супружескую пару, варившую смертельные яды

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Полиция Германии уничтожила ячейки террористов в Гессене В операции участвовало более 1 тысячи полицейских, были обысканы тысячи офисов, жилых домов и мечетей.