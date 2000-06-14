Раздел: Мир
В Германии задержали супружескую пару, варившую смертельные яды
Полиция подозревает, что опасные вещества планировали использовать в терактах.
В Германии полиция Кельна провела операцию, арестовав 29-летнего тунисца, который дома вероятно делал смертельный яд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ
«В ходе масштабной полицейской операции во вторник вечером силы особого назначения нашли в квартире подозреваемого рицин, который считается третьей по ядовитости веществом в мире», - говорится в материале.
Рицин в 25000 раз более токсичен, чем стрихнин. Яд может быть выделена в процессе производственной обработки распространенной лекарственного растения под названием клещевина обыкновенная, из которой делают касторовое масло. Противоядия этому веществу на сегодня нет.
Поводом для полицейской операции стало сообщение от источника о том, что пара из Туниса занимается производством высокотоксичного субстанции. Тунисца допрашивают в полиции, его жену, немку, которая приняла ислам, в то время отпустили. У супругов четверо детей.
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Следователи не исключают терроризм как подоплеку этого дела.
В Германии полиция Кельна провела операцию, арестовав 29-летнего тунисца, который дома вероятно делал смертельный яд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ
«В ходе масштабной полицейской операции во вторник вечером силы особого назначения нашли в квартире подозреваемого рицин, который считается третьей по ядовитости веществом в мире», - говорится в материале.
Рицин в 25000 раз более токсичен, чем стрихнин. Яд может быть выделена в процессе производственной обработки распространенной лекарственного растения под названием клещевина обыкновенная, из которой делают касторовое масло. Противоядия этому веществу на сегодня нет.
Поводом для полицейской операции стало сообщение от источника о том, что пара из Туниса занимается производством высокотоксичного субстанции. Тунисца допрашивают в полиции, его жену, немку, которая приняла ислам, в то время отпустили. У супругов четверо детей.
Читайте также: В Израиле объявили месячник анонимной сдачи армейских вещей и секретных документов
Следователи не исключают терроризм как подоплеку этого дела.
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