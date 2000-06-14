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Глава правительства Грузии покинул пост из-за многочисленных протестов
Ранее премьер-министр Квирикашвили заявлял, что не собирается уходить.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил об отставке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента (Ираклию Кобахидзе. - Ред.) укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него", - заявил чиновник.
По грузинской конституции отставка премьера означает автоматический роспуск кабинета министров. До формирования нового правительства его старый состав продолжит исполнять свои обязанности. Теперь президент Георгий Маргвелашвили должен представить парламенту на утверждение новый состав правительства.
В четверг парламентское большинство обсудит кандидатуру нового премьера. По сведениям Первого канала грузинского телевидения, один из претендентов на этот пост - действующий министр финансов Мамука Бахтадзе.
Слухи об отставке грузинского премьера появились еще накануне, однако в правящей партии "Грузинская мечта" отрицали намерение Квирикавили покинуть пост. В пятницу часть депутатов парламента призвали Квирикашвили сложить полномочия.
За последний месяц в Грузии прошло около 10 акций протеста с требованием отставки Квирикашвили. 1 июня уйти в отставку на многотысячной акции протеста у парламента от него потребовали недовольные мягким приговором суда по делу об убийстве тбилисских школьников.
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Премьер вышел к протестующим, однако его закидали пластиковыми бутылками и прогнали. На другой день Квирикашвили заявил, что не будет уходить в отставку.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил об отставке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента (Ираклию Кобахидзе. - Ред.) укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него", - заявил чиновник.
По грузинской конституции отставка премьера означает автоматический роспуск кабинета министров. До формирования нового правительства его старый состав продолжит исполнять свои обязанности. Теперь президент Георгий Маргвелашвили должен представить парламенту на утверждение новый состав правительства.
В четверг парламентское большинство обсудит кандидатуру нового премьера. По сведениям Первого канала грузинского телевидения, один из претендентов на этот пост - действующий министр финансов Мамука Бахтадзе.
Слухи об отставке грузинского премьера появились еще накануне, однако в правящей партии "Грузинская мечта" отрицали намерение Квирикавили покинуть пост. В пятницу часть депутатов парламента призвали Квирикашвили сложить полномочия.
За последний месяц в Грузии прошло около 10 акций протеста с требованием отставки Квирикашвили. 1 июня уйти в отставку на многотысячной акции протеста у парламента от него потребовали недовольные мягким приговором суда по делу об убийстве тбилисских школьников.
Читайте также: В Германии задержали супружескую пару, варившую смертельные яды
Премьер вышел к протестующим, однако его закидали пластиковыми бутылками и прогнали. На другой день Квирикашвили заявил, что не будет уходить в отставку.
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