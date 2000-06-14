» » Глава правительства Грузии покинул пост из-за многочисленных протестов
Раздел: Мир  
0

Глава правительства Грузии покинул пост из-за многочисленных протестов

Глава правительства Грузии покинул пост из-за многочисленных протестов Ранее премьер-министр Квирикашвили заявлял, что не собирается уходить.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил об отставке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.

"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента (Ираклию Кобахидзе. - Ред.) укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него", - заявил чиновник.

По грузинской конституции отставка премьера означает автоматический роспуск кабинета министров. До формирования нового правительства его старый состав продолжит исполнять свои обязанности. Теперь президент Георгий Маргвелашвили должен представить парламенту на утверждение новый состав правительства.

В четверг парламентское большинство обсудит кандидатуру нового премьера. По сведениям Первого канала грузинского телевидения, один из претендентов на этот пост - действующий министр финансов Мамука Бахтадзе.

Слухи об отставке грузинского премьера появились еще накануне, однако в правящей партии "Грузинская мечта" отрицали намерение Квирикавили покинуть пост. В пятницу часть депутатов парламента призвали Квирикашвили сложить полномочия.

За последний месяц в Грузии прошло около 10 акций протеста с требованием отставки Квирикашвили. 1 июня уйти в отставку на многотысячной акции протеста у парламента от него потребовали недовольные мягким приговором суда по делу об убийстве тбилисских школьников.

Читайте также: В Германии задержали супружескую пару, варившую смертельные яды

Премьер вышел к протестующим, однако его закидали пластиковыми бутылками и прогнали. На другой день Квирикашвили заявил, что не будет уходить в отставку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Грузия, Квирикашвили, отставка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     230
     0

Похожие новости по теме

В Грузии вспыхнули массовые протесты В Грузии вспыхнули массовые протесты

В столице Грузии Тбилиси тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства.

В правительстве Грузии рассказали, когда страна может вступить в НАТО В правительстве Грузии рассказали, когда страна может вступить в НАТО

Важное для Грузии событие ожидается в ближайшие три года.

В Грузии самый богатый человек страны стал главой правящей партии В Грузии самый богатый человек страны стал главой правящей партии

Главой партии стал Бидзина Иванишвили.

Премьер Грузии хочет уйти в отставку Премьер Грузии хочет уйти в отставку

По данным СМИ, он планирует возглавить предвыборный штаб одной из грузинских партий.

Правительство Молдовы официально ушло в отставку Правительство Молдовы официально ушло в отставку

Правительство Молдовы официально подало прошение об отставке.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх