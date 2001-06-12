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Раздел: Мир  
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Стрельба на похоронах в Мексике: есть раненные и погибшие

Стрельба на похоронах в Мексике: есть раненные и погибшие Причины обстрела похоронной процессии пока выясняются.

Вооруженное нападение совершено в среду на участников похоронной процессии в городе Гвадалахара, столице штата Халиско на западе Мексики. Жертвами атаки стали два человека, шестеро получили ранения, говорится в обнародованном заявлении Генеральной прокуратуры региона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Свидетели рассказали, что на место (проведение церемонии) приехали два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь по прибывшим на похороны, после чего скрылись", - указывается в документе. Сведений о подозреваемых в совершении нападения обнародовано не было.

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В конце мая генеральный прокурор Халиско Рауль Санчес Хименес заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к тому, что происходит причастны мощные наркокартели "Халиско - Новое поколение" и "Нуэва Плаза".
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 Теги: Мексика, похорон, стрельба

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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