Стрельба на похоронах в Мексике: есть раненные и погибшие

Причины обстрела похоронной процессии пока выясняются.



Вооруженное нападение совершено в среду на участников похоронной процессии в городе Гвадалахара, столице штата Халиско на западе Мексики. Жертвами атаки стали два человека, шестеро получили ранения, говорится в обнародованном заявлении Генеральной прокуратуры региона, сообщает



"Свидетели рассказали, что на место (проведение церемонии) приехали два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь по прибывшим на похороны, после чего скрылись", - указывается в документе. Сведений о подозреваемых в совершении нападения обнародовано не было.



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В конце мая генеральный прокурор Халиско Рауль Санчес Хименес заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к тому, что происходит причастны мощные наркокартели "Халиско - Новое поколение" и "Нуэва Плаза". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вооруженное нападение совершено в среду на участников похоронной процессии в городе Гвадалахара, столице штата Халиско на западе Мексики. Жертвами атаки стали два человека, шестеро получили ранения, говорится в обнародованном заявлении Генеральной прокуратуры региона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН "Свидетели рассказали, что на место (проведение церемонии) приехали два внедорожника и легковой автомобиль с вооруженными людьми на борту, которые открыли огонь по прибывшим на похороны, после чего скрылись", - указывается в документе. Сведений о подозреваемых в совершении нападения обнародовано не было.В конце мая генеральный прокурор Халиско Рауль Санчес Хименес заявил, что штат столкнулся с небывалым разгулом насилия. По мнению властей, к тому, что происходит причастны мощные наркокартели "Халиско - Новое поколение" и "Нуэва Плаза".



