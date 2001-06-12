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Раздел: Мир  
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Фейковые новости являются главным врагом США, - Трамп

Фейковые новости являются главным врагом США, - Трамп Больше всего претензий у президента США вызвала деятельность каналов NBC и CNN.

Президент США Дональд Трамп назвал наибольшим врагом Соединенных Штатов фейковые новости. Об этом он написал в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Настолько смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они пытаются жестко преуменьшить сделку с Северной Кореей. 500 дней назад они "просили" эту сделку – казалось, что война разразится. Самый большой враг нашей страны – это фейковые новости, которые так легко обнародуют дураки!" – говорится в твите.

12 июня Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение.

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В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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 Теги: Трамп, США, новости

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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