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Фейковые новости являются главным врагом США, - Трамп
Больше всего претензий у президента США вызвала деятельность каналов NBC и CNN.
Президент США Дональд Трамп назвал наибольшим врагом Соединенных Штатов фейковые новости. Об этом он написал в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Настолько смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они пытаются жестко преуменьшить сделку с Северной Кореей. 500 дней назад они "просили" эту сделку – казалось, что война разразится. Самый большой враг нашей страны – это фейковые новости, которые так легко обнародуют дураки!" – говорится в твите.
12 июня Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение.
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В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Президент США Дональд Трамп назвал наибольшим врагом Соединенных Штатов фейковые новости. Об этом он написал в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Настолько смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они пытаются жестко преуменьшить сделку с Северной Кореей. 500 дней назад они "просили" эту сделку – казалось, что война разразится. Самый большой враг нашей страны – это фейковые новости, которые так легко обнародуют дураки!" – говорится в твите.
12 июня Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение.
Читайте также: Стрельба на похоронах в Мексике: есть раненные и погибшие
В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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