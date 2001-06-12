Раздел: Мир
В США назвали ожидаемые сроки ядерного разоружения Северной Кореи
США ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течении двух с половиной лет.
Для полного разоружения Северной Корее потребуется несколько лет. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы ожидаем, что основной этап разоружения завершится к 2020 году", - заявил Помпео. Помпео прокомментировал критику соглашения, подписанного между лидерами США и КНДР во время саммита в Сингапуре 12 июня.
В тексте соглашения не было указано конкретных сроков денуклеаризации Корейского полуострова. Госсекретарь сказал, что ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течении двух с половиной лет.
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Ранее Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы. Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.
Для полного разоружения Северной Корее потребуется несколько лет. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы ожидаем, что основной этап разоружения завершится к 2020 году", - заявил Помпео. Помпео прокомментировал критику соглашения, подписанного между лидерами США и КНДР во время саммита в Сингапуре 12 июня.
В тексте соглашения не было указано конкретных сроков денуклеаризации Корейского полуострова. Госсекретарь сказал, что ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течении двух с половиной лет.
Читайте также: Фейковые новости являются главным врагом США, - Трамп
Ранее Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы. Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.
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