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Раздел: Мир  
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Трамп рассказал, почему хотел бы видеть Путина на саммите G7

Трамп рассказал, почему хотел бы видеть Путина на саммите G7 По словам президента США, обсуждению России была посвящена значительная часть саммита.

Лидеры стран «Большой семерки» в ходе саммита в Канаде четверть всего времени потратили на обсуждение России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.

«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, обсуждая Россию. И я сказал, что было бы лучше, если бы она (РФ – ред.) была здесь. Я не за Россию. Я за США», – сказал американский лидер.

По словам Трампа, если бы его российский коллега Владимир Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и Украине.

«Вот вам пример: если бы он (президент РФ Владимир Путин – ред.) был на той встрече, я мог бы попросить его сделать вещи, которые лучше для мира, которые лучше для страны, лучше для него», – отметил президент США.

Напомним, перед тем, как отправиться на саммит G7 в Канаду, Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в составе его участников. Его поддержал премьер Италии, однако большинство членов «семерки» оказались против.

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В то же время в России заявили, что не слишком заинтересованы в возвращении в G7 и считают более перспективными другие форматы переговоров.
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 Теги: Трамп, Россия, G7

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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