Трамп рассказал, почему хотел бы видеть Путина на саммите G7

По словам президента США, обсуждению России была посвящена значительная часть саммита.



Лидеры стран «Большой семерки» в ходе саммита в Канаде четверть всего времени потратили на обсуждение России, сообщает



«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, обсуждая Россию. И я сказал, что было бы лучше, если бы она (РФ – ред.) была здесь. Я не за Россию. Я за США», – сказал американский лидер.



По словам Трампа, если бы его российский коллега Владимир Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и Украине.



«Вот вам пример: если бы он (президент РФ Владимир Путин – ред.) был на той встрече, я мог бы попросить его сделать вещи, которые лучше для мира, которые лучше для страны, лучше для него», – отметил президент США.



Напомним, перед тем, как отправиться на саммит G7 в Канаду, Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в составе его участников. Его поддержал премьер Италии, однако большинство членов «семерки» оказались против.



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В то же время в России заявили, что не слишком заинтересованы в возвращении в G7 и считают более перспективными другие форматы переговоров. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Лидеры стран «Большой семерки» в ходе саммита в Канаде четверть всего времени потратили на обсуждение России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело «Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, обсуждая Россию. И я сказал, что было бы лучше, если бы она (РФ – ред.) была здесь. Я не за Россию. Я за США», – сказал американский лидер.По словам Трампа, если бы его российский коллега Владимир Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и Украине.«Вот вам пример: если бы он (президент РФ Владимир Путин – ред.) был на той встрече, я мог бы попросить его сделать вещи, которые лучше для мира, которые лучше для страны, лучше для него», – отметил президент США.Напомним, перед тем, как отправиться на саммит G7 в Канаду, Трамп заявил, что хотел бы снова видеть Россию в составе его участников. Его поддержал премьер Италии, однако большинство членов «семерки» оказались против.В то же время в России заявили, что не слишком заинтересованы в возвращении в G7 и считают более перспективными другие форматы переговоров.



