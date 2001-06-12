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Раздел: Мир  
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Австралийские военные вывесили нацистский флаг

Австралийские военные вывесили нацистский флагПремьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл осудил фотографию, изображающую австралийскую военную машину с нацистским флагом, сделанную в Афганистане.

«Совершенно неприемлемый» инцидент произошел во время миссии в 2007 году, передает Хроника.инфо.

Военные чиновники заявили, что символ нацизма «находился на машине совсем недолго», до того, как вмешались командные офицеры, и добавили, что виновники действия были наказаны.

Фотография инцидента, который произошел в 2007 году, вызвала резонанс после того, как была опубликована Австралийской вещательной корпорацией (ABC) вчера.

«Это было неправильно - абсолютно неправильно, и командиры приняли меры», - сказал Тернбулл журналистам.

На фотографии солдаты сидят на боевой машине и перед ними развивается флаг со свастикой.

ABC цитировали анонимного источника, который завил, что этот инцидент был «шуткой», а не признаком поддержки неонацизма.


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Сейчас власти страны возбудили расследование по делу.
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Сегодня, 09:45 » Автор: Алена Шимко
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