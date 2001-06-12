Раздел: Мир
Австралийские военные вывесили нацистский флаг
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл осудил фотографию, изображающую австралийскую военную машину с нацистским флагом, сделанную в Афганистане.
«Совершенно неприемлемый» инцидент произошел во время миссии в 2007 году, передает Хроника.инфо.
Военные чиновники заявили, что символ нацизма «находился на машине совсем недолго», до того, как вмешались командные офицеры, и добавили, что виновники действия были наказаны.
Фотография инцидента, который произошел в 2007 году, вызвала резонанс после того, как была опубликована Австралийской вещательной корпорацией (ABC) вчера.
«Это было неправильно - абсолютно неправильно, и командиры приняли меры», - сказал Тернбулл журналистам.
На фотографии солдаты сидят на боевой машине и перед ними развивается флаг со свастикой.
ABC цитировали анонимного источника, который завил, что этот инцидент был «шуткой», а не признаком поддержки неонацизма.
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Сейчас власти страны возбудили расследование по делу.
«Совершенно неприемлемый» инцидент произошел во время миссии в 2007 году, передает Хроника.инфо.
Военные чиновники заявили, что символ нацизма «находился на машине совсем недолго», до того, как вмешались командные офицеры, и добавили, что виновники действия были наказаны.
Фотография инцидента, который произошел в 2007 году, вызвала резонанс после того, как была опубликована Австралийской вещательной корпорацией (ABC) вчера.
«Это было неправильно - абсолютно неправильно, и командиры приняли меры», - сказал Тернбулл журналистам.
На фотографии солдаты сидят на боевой машине и перед ними развивается флаг со свастикой.
ABC цитировали анонимного источника, который завил, что этот инцидент был «шуткой», а не признаком поддержки неонацизма.
Читайте также: Россияне вывесили перевернутый флаг на здании суда
Сейчас власти страны возбудили расследование по делу.
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