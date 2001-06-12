» » В Чили католические храмы угодили в интимный скандал
Раздел: Мир  
0

В Чили католические храмы угодили в интимный скандал

В Чили католические храмы угодили в интимный скандалПолиция и прокуроры в Чили совершили рейды храмы и офисы Римско-католической церкви.

Также они конфисковали документы на фоне сексуального насилия над детьми и сокрытия скандала, передает Хроника.инфо.

Неожиданные рейды произошли в столице страны Сантьяго и в городе Ранкагуа.

Рейды происходят именно сейчас, когда два представителя Ватикана прибыли в Чили, чтобы расследовать претензии и дать советы о дальнейших действиях епархиям.

В понедельник Папа Римский принял отставку трех чилийских епископов после скандала.

Прокурор Эмилиано Ариас сообщил, что рейды «прошли хорошо».

Читайте также: Два украинских нардепа угодили в "чистилище" Миротворца

Архиепископ Сантьяго кардинал Рикарду Эззати сказал, что чиновники церкви предоставили прокурорам всю запрашиваемую документацию и что они сотрудничают с системой правосудия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:05 » Автор: Алена Шимко
     265
     0

Похожие новости по теме

Папа Римский начал Папа Римский начал "зачистку" епископов в Чили

Папа Франциск принял отставку епископа в понедельник после скандала о сексуальном насилии в Чили и уволил еще двух епископов.

В Чили пытались сорвать визит Папы Римского В Чили пытались сорвать визит Папы Римского

Визит Франциска в Чили начался 15 января

Мощное землетрясение сотрясло Чили Мощное землетрясение сотрясло Чили

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Чили.

Папа Римский попросил епископов не обижать мирян Папа Римский попросил епископов не обижать мирян

Понтифик высказал пожелание, чтобы епископы прислушались к католической общине.

Папа Римский пытается вернуть Ватикану доброе имя Папа Римский пытается вернуть Ватикану доброе имя

Папа Римский Франциск в воскресенье, 14 апреля, заявил, что духовенство и христиане не должны предавать слово Божие своими действиями, так как этим они подрывают доверие к католической церкви. Франциск, избранный месяц назад, пытается восстановить доверие к католической церкви после серии скандалов, в том числе сексуального


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх