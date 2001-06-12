В Чили католические храмы угодили в интимный скандал

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Папа Франциск принял отставку епископа в понедельник после скандала о сексуальном насилии в Чили и уволил еще двух епископов.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 14 апреля, заявил, что духовенство и христиане не должны предавать слово Божие своими действиями, так как этим они подрывают доверие к католической церкви. Франциск, избранный месяц назад, пытается восстановить доверие к католической церкви после серии скандалов, в том числе сексуального