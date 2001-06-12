Раздел: Мир
В Чили католические храмы угодили в интимный скандал
Полиция и прокуроры в Чили совершили рейды храмы и офисы Римско-католической церкви.
Также они конфисковали документы на фоне сексуального насилия над детьми и сокрытия скандала, передает Хроника.инфо.
Неожиданные рейды произошли в столице страны Сантьяго и в городе Ранкагуа.
Рейды происходят именно сейчас, когда два представителя Ватикана прибыли в Чили, чтобы расследовать претензии и дать советы о дальнейших действиях епархиям.
В понедельник Папа Римский принял отставку трех чилийских епископов после скандала.
Прокурор Эмилиано Ариас сообщил, что рейды «прошли хорошо».
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Архиепископ Сантьяго кардинал Рикарду Эззати сказал, что чиновники церкви предоставили прокурорам всю запрашиваемую документацию и что они сотрудничают с системой правосудия.
Также они конфисковали документы на фоне сексуального насилия над детьми и сокрытия скандала, передает Хроника.инфо.
Неожиданные рейды произошли в столице страны Сантьяго и в городе Ранкагуа.
Рейды происходят именно сейчас, когда два представителя Ватикана прибыли в Чили, чтобы расследовать претензии и дать советы о дальнейших действиях епархиям.
В понедельник Папа Римский принял отставку трех чилийских епископов после скандала.
Прокурор Эмилиано Ариас сообщил, что рейды «прошли хорошо».
Читайте также: Два украинских нардепа угодили в "чистилище" Миротворца
Архиепископ Сантьяго кардинал Рикарду Эззати сказал, что чиновники церкви предоставили прокурорам всю запрашиваемую документацию и что они сотрудничают с системой правосудия.
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