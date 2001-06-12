Раздел: Мир
В Португалии туристы разбились насмерть на пляже, делая селфи
Согласно сообщениям, британская женщина и ее австралийский бойфренд упали и разбились насмерть с обрыва на пляже в Португалии.
Луиза Бенсон и Майкл Кернс скончались в Прайя-дос-Пескадоре недалеко от Эрисейры на западном побережье страны, пишет Хроника.инфо.
Начальник службы спасения в порту Кашкайш, недалеко от Лиссабона, Руи Перейра да Терра, сообщил, что парочка делала селфи и соскользнула с обрыва.
Полиция нашла мобильный телефон на смотровой площадке над обрывом.
Сегодня рыбаки обнаружили тела пары примерно в 6:30 утра.
Йорнал де Нотисиас рассказал: «Сначала рыбаки думали, что это просто люди, спящие на пляже».
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«Только когда они подошли ближе, то поняли, что это была мертвая пара, и они до сих пор потрясены увиденным».
Луиза Бенсон и Майкл Кернс скончались в Прайя-дос-Пескадоре недалеко от Эрисейры на западном побережье страны, пишет Хроника.инфо.
Начальник службы спасения в порту Кашкайш, недалеко от Лиссабона, Руи Перейра да Терра, сообщил, что парочка делала селфи и соскользнула с обрыва.
Полиция нашла мобильный телефон на смотровой площадке над обрывом.
Сегодня рыбаки обнаружили тела пары примерно в 6:30 утра.
Йорнал де Нотисиас рассказал: «Сначала рыбаки думали, что это просто люди, спящие на пляже».
Читайте также: На Львовщине парень погиб, делая селфи
«Только когда они подошли ближе, то поняли, что это была мертвая пара, и они до сих пор потрясены увиденным».
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