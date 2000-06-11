Раздел: Мир
В Венгрии осудили контрабандистов, убивших 71 человека
Венгерский суд приговорил четырех членов банды, занимающейся контрабандой людей, к 25 годам тюрьмы.
В 2015 году 71 человек, среди них женщины и дети, задохнулись в грузовике, затем банда свалила грузовик с трупами на австрийской автомагистрали, пишет Хроника.инфо.
Четверо мужчин были обвинены в убийствах, которые произошли в разгар кризиса в Европе в 2015 году.
Все четверо были признаны виновными и приговорены к 25 годам тюремного заключения в суде первой инстанции в городе Кечкемет. Постановление открыто для обжалования.
Органы 59 мужчин, 8 женщин и 4 детей из Сирии, Ирака и Афганистана были найдены в заброшенном грузовике в Австрии 26 августа 2015 года.
Судья Янош Джади сообщил, что лидер группы был признан «виновным в убийстве, совершенном с соучастниками».
«Поэтому обвиняемый приговорен к 25 годам лишения свободы в качестве члена организованной преступной группы», - сказал Джади в зале суда.
Осужденные, один афганский гражданин и три болгарина, были доставлены в зал суда в наручниках и в масках.
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Несколько других членов группы также были обвинены в контрабанде людей через границу. Они также были признаны виновными судом.
В 2015 году 71 человек, среди них женщины и дети, задохнулись в грузовике, затем банда свалила грузовик с трупами на австрийской автомагистрали, пишет Хроника.инфо.
Четверо мужчин были обвинены в убийствах, которые произошли в разгар кризиса в Европе в 2015 году.
Все четверо были признаны виновными и приговорены к 25 годам тюремного заключения в суде первой инстанции в городе Кечкемет. Постановление открыто для обжалования.
Органы 59 мужчин, 8 женщин и 4 детей из Сирии, Ирака и Афганистана были найдены в заброшенном грузовике в Австрии 26 августа 2015 года.
Судья Янош Джади сообщил, что лидер группы был признан «виновным в убийстве, совершенном с соучастниками».
«Поэтому обвиняемый приговорен к 25 годам лишения свободы в качестве члена организованной преступной группы», - сказал Джади в зале суда.
Осужденные, один афганский гражданин и три болгарина, были доставлены в зал суда в наручниках и в масках.
Читайте также: В Украине осудили 51 человека за подрыв безопасности
Несколько других членов группы также были обвинены в контрабанде людей через границу. Они также были признаны виновными судом.
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