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Раздел: Мир  
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Во Франции президента критикуют за покупку слишком дорогого сервиза

Во Франции президента критикуют за покупку слишком дорогого сервизаПрезидентская пара Франции оказалась в центре скандала из-за того, что Елисейский дворец потратил целое состояние на новый обеденный сервиз, жалуясь на катастрофический бюджет страны.

По словам государства, набор из 1200 предметов, выбранный первой леди Брижитт Макрон, стоит 50 000 евро (59 000 долларов США), передает Хроника.инфо.

Но ведущий сатирический журнал утверждает, что реальная стоимость приближается к 500 000 евро.

Претензия возникла, когда появилось видео с президентом Эммануэлем Макроном, на котором президент говорит о «сборе наличных денег».

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Некоторые из столовых приборов в Елисейском дворце используются еще со времен Жака Ширака, который был президентом более десяти лет назад, а некоторые даже со времен Рене Коти, то есть с 1950-х годов.
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Сегодня, 16:40 » Автор: Алена Шимко
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