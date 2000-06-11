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Раздел: Мир  
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В Аргентине решили легализировать аборты

В Аргентине решили легализировать абортыНижняя палата парламента католической Аргентины поддержала законопроект, легализующий аборты в первые 14 недель беременности.

После дебатов, которые длились более 22 часов, 129 членов Палаты депутатов проголосовали «за», пишет Хроника.инфо.

Теперь законопроект должен будет отправиться в Сенат.

Президент Маурисио Макри решительно выступил против законопроекта, но сказал, что он не наложит на него вето, если он будет принят обоими палатами парламента.

В настоящее время в Аргентине аборты незаконны, за исключением случаев изнасилования или когда жизнь либо здоровье женщины подвергаются риску.

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Женщины, которые хотят сделать аборт, также должны обратиться к судье за разрешением, что, по мнению критиков, излишне замедляет процедуру.
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Сегодня, 17:46 » Автор: Алена Шимко
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