Раздел: Мир
В Аргентине решили легализировать аборты
Нижняя палата парламента католической Аргентины поддержала законопроект, легализующий аборты в первые 14 недель беременности.
После дебатов, которые длились более 22 часов, 129 членов Палаты депутатов проголосовали «за», пишет Хроника.инфо.
Теперь законопроект должен будет отправиться в Сенат.
Президент Маурисио Макри решительно выступил против законопроекта, но сказал, что он не наложит на него вето, если он будет принят обоими палатами парламента.
В настоящее время в Аргентине аборты незаконны, за исключением случаев изнасилования или когда жизнь либо здоровье женщины подвергаются риску.
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Женщины, которые хотят сделать аборт, также должны обратиться к судье за разрешением, что, по мнению критиков, излишне замедляет процедуру.
После дебатов, которые длились более 22 часов, 129 членов Палаты депутатов проголосовали «за», пишет Хроника.инфо.
Теперь законопроект должен будет отправиться в Сенат.
Президент Маурисио Макри решительно выступил против законопроекта, но сказал, что он не наложит на него вето, если он будет принят обоими палатами парламента.
В настоящее время в Аргентине аборты незаконны, за исключением случаев изнасилования или когда жизнь либо здоровье женщины подвергаются риску.
Читайте также: Украинский нардеп предложил запретить аборты
Женщины, которые хотят сделать аборт, также должны обратиться к судье за разрешением, что, по мнению критиков, излишне замедляет процедуру.
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