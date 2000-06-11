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Японцам разрешили жениться без согласия родителей
Возраст совершеннолетия в стране снизили с 20 до 18 лет
Власти Японии окончательно утвердили законопроект о снижении возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет. За принятие законопроекта проголосовали 169 депутатов верхней палаты японского парламента, против выступили 69 депутатов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В марте документ одобрила нижняя палата парламента. Новая норма вступит в силу с началом 2022 финансового года (1 апреля 2022 года; поэтому новые нормы нормы коснуться тех, кому сейчас 14 лет).
Закон повлияет на судьбы миллионов людей по всей стране. Так, например, молодые японцы смогут раньше заключать браки. Также 18-летние смогут заводить кредитные карты и брать кредиты без согласия родителей, а также по желанию получить паспорт, действительный в течение 10 лет. На данный момент несовершеннолетним разрешается иметь паспорт, действительный лишь в течение пяти лет, причем подпись в нем стоит родительская или опекунская.
В рамках снижения возраста совершеннолетия изменения коснутся более чем 20 законов, в том числе закона о гражданстве и некоторых профессиональных специальностях, таких, как, например, должность дипломированного бухгалтера.
Те, кому был поставлен диагноз расстройства гендерной идентичности, смогут подать заявление на законное изменение пола в возрасте 18 лет.
Сторонники снижения возраста совершеннолетия в Японии считают, что это поможет «оживить стареющее общество», пишет BBC News. Япония – страна с одним из самых низких уровней рождаемости.
Впервые с конца 19-го века в стране внесли поправки в гражданский кодекс. Несмотря на это, лицам в возрасте 18–19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и играть в азартные игры.
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Сейчас несовершеннолетние в Японии могут жениться или выходить замуж только с согласия родителей – с 18 лет для молодых людей и с 16 лет для девушек.
Власти Японии окончательно утвердили законопроект о снижении возраста совершеннолетия в стране с 20 до 18 лет. За принятие законопроекта проголосовали 169 депутатов верхней палаты японского парламента, против выступили 69 депутатов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В марте документ одобрила нижняя палата парламента. Новая норма вступит в силу с началом 2022 финансового года (1 апреля 2022 года; поэтому новые нормы нормы коснуться тех, кому сейчас 14 лет).
Закон повлияет на судьбы миллионов людей по всей стране. Так, например, молодые японцы смогут раньше заключать браки. Также 18-летние смогут заводить кредитные карты и брать кредиты без согласия родителей, а также по желанию получить паспорт, действительный в течение 10 лет. На данный момент несовершеннолетним разрешается иметь паспорт, действительный лишь в течение пяти лет, причем подпись в нем стоит родительская или опекунская.
В рамках снижения возраста совершеннолетия изменения коснутся более чем 20 законов, в том числе закона о гражданстве и некоторых профессиональных специальностях, таких, как, например, должность дипломированного бухгалтера.
Те, кому был поставлен диагноз расстройства гендерной идентичности, смогут подать заявление на законное изменение пола в возрасте 18 лет.
Сторонники снижения возраста совершеннолетия в Японии считают, что это поможет «оживить стареющее общество», пишет BBC News. Япония – страна с одним из самых низких уровней рождаемости.
Впервые с конца 19-го века в стране внесли поправки в гражданский кодекс. Несмотря на это, лицам в возрасте 18–19 лет по-прежнему будет запрещено курить, употреблять алкогольные напитки и играть в азартные игры.
Читайте также: Москвичам разрешили жениться в необычном месте
Сейчас несовершеннолетние в Японии могут жениться или выходить замуж только с согласия родителей – с 18 лет для молодых людей и с 16 лет для девушек.
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