Раздел: Мир
Японец вернулся домой через год после собственной кремации
Мужчину считали утонувшим в реке
В Японии произошел необычный случай – мужчина, которого считали утонувшим в реке, оказался живым и вернулся домой через год после собственной кремации. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В полиции Токио отметили, что к ним явилась женщина, и рассказала, что тело, которое она год назад опознала как своего мужа и кремировала, на самом деле принадлежало не ему. Ее супруг неожиданно пришел домой в мае после того, как год считался пропавшим без вести.
В органах объяснили, что труп, найденный в реке на востоке города в июне 2017 года, подходил под два описания пропавших без вести людей. Оба были в возрасте около 40 лет и одного роста.
К тому же жена и двое родственников смогли его опознать, а в случае, если на телах нет следов насилия, судмедэксперты не проводят дополнительные исследования.
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Где мужчина находился и чем занимался целый год, в полиции не сообщили.
В Японии произошел необычный случай – мужчина, которого считали утонувшим в реке, оказался живым и вернулся домой через год после собственной кремации. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В полиции Токио отметили, что к ним явилась женщина, и рассказала, что тело, которое она год назад опознала как своего мужа и кремировала, на самом деле принадлежало не ему. Ее супруг неожиданно пришел домой в мае после того, как год считался пропавшим без вести.
В органах объяснили, что труп, найденный в реке на востоке города в июне 2017 года, подходил под два описания пропавших без вести людей. Оба были в возрасте около 40 лет и одного роста.
К тому же жена и двое родственников смогли его опознать, а в случае, если на телах нет следов насилия, судмедэксперты не проводят дополнительные исследования.
Читайте также: Китаец вернулся домой после собственных похорон
Где мужчина находился и чем занимался целый год, в полиции не сообщили.
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