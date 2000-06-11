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Японец вернулся домой через год после собственной кремации

Японец вернулся домой через год после собственной кремацииМужчину считали утонувшим в реке

В Японии произошел необычный случай – мужчина, которого считали утонувшим в реке, оказался живым и вернулся домой через год после собственной кремации. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В полиции Токио отметили, что к ним явилась женщина, и рассказала, что тело, которое она год назад опознала как своего мужа и кремировала, на самом деле принадлежало не ему. Ее супруг неожиданно пришел домой в мае после того, как год считался пропавшим без вести.

В органах объяснили, что труп, найденный в реке на востоке города в июне 2017 года, подходил под два описания пропавших без вести людей. Оба были в возрасте около 40 лет и одного роста.

К тому же жена и двое родственников смогли его опознать, а в случае, если на телах нет следов насилия, судмедэксперты не проводят дополнительные исследования.

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Где мужчина находился и чем занимался целый год, в полиции не сообщили.
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 Теги: Япония, кремация

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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