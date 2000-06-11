» » КНДР и Южная Корея начали восстанавливать контакты военных
Раздел: Мир  
0

КНДР и Южная Корея начали восстанавливать контакты военных

КНДР и Южная Корея начали восстанавливать контакты военныхДве Кореи договорились о демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок".

В отношениях между Северной и Южной Кореей вновь наметилось потепление. В четверг, 14 июня, делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как следует из совместного пресс-релиза двух стран, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.

Однако по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия.

Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.

Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам, говорится в совместном пресс-релизе.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Читайте также: КНДР и Южная Корея на пороге масштабной войны

На пресс-конференции по итогам саммита Трамп объявил о скором окончании войны в Корее. Он сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: КНДР, Южная Корея

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
     200
     0

Похожие новости по теме

Лидеры КНДР и Южной Кореи снова встретились Лидеры КНДР и Южной Кореи снова встретились

Об итогах переговоров объявят в воскресенье утром.

Трамп и президент Южной Кореи обсудили угрозы КНДР сорвать переговоры Трамп и президент Южной Кореи обсудили угрозы КНДР сорвать переговоры

Стороны обсудили угрозы КНДР сорвать будущие переговоры с США

Названо предполагаемое место встречи Трампа и лидера КНДР Названо предполагаемое место встречи Трампа и лидера КНДР

СМИ сообщают, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом

Пхеньян синхронизирует время с Южной Кореей Пхеньян синхронизирует время с Южной Кореей

Разница во времени между Северной и Южной Кореей по решению руководства КНДР возникла 2015 году.

КНДР и Южная Корея на пороге масштабной войны КНДР и Южная Корея на пороге масштабной войны

Их авиация уже провела "предупредительный рейд".


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх