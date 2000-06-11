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КНДР и Южная Корея начали восстанавливать контакты военных
Две Кореи договорились о демилитаризации приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок".
В отношениях между Северной и Южной Кореей вновь наметилось потепление. В четверг, 14 июня, делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как следует из совместного пресс-релиза двух стран, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.
Однако по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия.
Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.
Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам, говорится в совместном пресс-релизе.
Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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На пресс-конференции по итогам саммита Трамп объявил о скором окончании войны в Корее. Он сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором".
В отношениях между Северной и Южной Кореей вновь наметилось потепление. В четверг, 14 июня, делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как следует из совместного пресс-релиза двух стран, в ходе переговоров стороны обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.
Однако по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия.
Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.
Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам, говорится в совместном пресс-релизе.
Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они подписали документ, который обязывает Северную Корею к "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Читайте также: КНДР и Южная Корея на пороге масштабной войны
На пресс-конференции по итогам саммита Трамп объявил о скором окончании войны в Корее. Он сообщил, что санкции против КНДР пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие "перестанет быть фактором".
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