» » В Австралии жестоко убили знаменитого комика
Раздел: Мир  
0

В Австралии жестоко убили знаменитого комика

В Австралии жестоко убили знаменитого комикаВ Австралии ночью произошло изнасилование и убийство молодого комика, когда она шла домой после выступления.

Тело Эвридики Диксон, 22 года, было обнаружено на футбольном поле в Мельбурне, через несколько часов после того, как она выступила в городском баре, передает Хроника.инфо.

Полиция предъявила обвинения 19 мужчинам.

После того, как комедианты и общественность в социальных сетях почтили память Диксон, в стране начались дебаты о насилии в отношении женщин.

Читайте также: Под Одессой жестоко убили молодую женщину

У многих этот случай вызвал воспоминания об убийстве ирландской женщины Джилл Мигер в 2012 году, после смерти которой в пригороде Мельбурна произошел марш мира, в котором приняли участие около 30 000 человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:07 » Автор: Алена Шимко
     555
     0

Похожие новости по теме

Во Франции родителей арестовали за убийство дочери спустя 31 год после ее смерти Во Франции родителей арестовали за убийство дочери спустя 31 год после ее смерти

Французская полиция арестовала пару лет спустя 31 год после того, как их дочь была найдена мертвой.

Мэра бельгийского города жестоко убили на кладбище Мэра бельгийского города жестоко убили на кладбище

Тело главы города обнаружила его жена.

В Индии шестеро насильников жестоко убили жертву В Индии шестеро насильников жестоко убили жертву

Женщину убили из-за угрозы обратиться в полицию.

В Польше жестоко убили 44-летнего украинца В Польше жестоко убили 44-летнего украинца

Гражданина Украины убили на вечеринке в Польше.

Кровавая свадьба: в Египте боевики во время празднования жестоко убили 12 человек Кровавая свадьба: в Египте боевики во время празднования жестоко убили 12 человек

За атакой могут стоять боевики из группировки «Сторонники Иерусалима».


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх