Раздел: Мир
В Австралии жестоко убили знаменитого комика
В Австралии ночью произошло изнасилование и убийство молодого комика, когда она шла домой после выступления.
Тело Эвридики Диксон, 22 года, было обнаружено на футбольном поле в Мельбурне, через несколько часов после того, как она выступила в городском баре, передает Хроника.инфо.
Полиция предъявила обвинения 19 мужчинам.
После того, как комедианты и общественность в социальных сетях почтили память Диксон, в стране начались дебаты о насилии в отношении женщин.
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У многих этот случай вызвал воспоминания об убийстве ирландской женщины Джилл Мигер в 2012 году, после смерти которой в пригороде Мельбурна произошел марш мира, в котором приняли участие около 30 000 человек.
Тело Эвридики Диксон, 22 года, было обнаружено на футбольном поле в Мельбурне, через несколько часов после того, как она выступила в городском баре, передает Хроника.инфо.
Полиция предъявила обвинения 19 мужчинам.
После того, как комедианты и общественность в социальных сетях почтили память Диксон, в стране начались дебаты о насилии в отношении женщин.
Читайте также: Под Одессой жестоко убили молодую женщину
У многих этот случай вызвал воспоминания об убийстве ирландской женщины Джилл Мигер в 2012 году, после смерти которой в пригороде Мельбурна произошел марш мира, в котором приняли участие около 30 000 человек.
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