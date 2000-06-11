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Раздел: Мир  
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В США приют для детей устроили в супермаркете

В США приют для детей устроили в супермаркетеВ штате Техас прямо в супермаркете Walmart Supercenter жители штата устроили приют для детей-мигрантов.

Там, где когда-то были стеллажи одежды и проходы с товарами, теперь у стен стоят двухэтажные кровати, пишет Хроника.инфо.

Парковку переоборудовали в футбольное поле, а Макдональдс теперь стал кафетерием.

Переоборудованный магазин на южной части Техаса стал самым крупным лицензированным приютом для детей-мигрантов в стране – он вмещает почти 1500 мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет, которые были пойманы при незаконном пересечении границы.

Политика Трампа относительно мигрантов стала предметом осуждения в США, поскольку власти отделяют детей от родителей и приютов на всех не хватает.

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Федеральные власти рассматривают возможность создания палаточных городков на базе армии и уже передали сотни задержанных иммигрантов на временное проживание в федеральные тюрьме.

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Сегодня, 10:31 » Автор: Алена Шимко
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