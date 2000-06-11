Раздел: Мир
В США приют для детей устроили в супермаркете
В штате Техас прямо в супермаркете Walmart Supercenter жители штата устроили приют для детей-мигрантов.
Там, где когда-то были стеллажи одежды и проходы с товарами, теперь у стен стоят двухэтажные кровати, пишет Хроника.инфо.
Парковку переоборудовали в футбольное поле, а Макдональдс теперь стал кафетерием.
Переоборудованный магазин на южной части Техаса стал самым крупным лицензированным приютом для детей-мигрантов в стране – он вмещает почти 1500 мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет, которые были пойманы при незаконном пересечении границы.
Политика Трампа относительно мигрантов стала предметом осуждения в США, поскольку власти отделяют детей от родителей и приютов на всех не хватает.
Читайте также: Одесские полицейские устроили праздник для детей
Федеральные власти рассматривают возможность создания палаточных городков на базе армии и уже передали сотни задержанных иммигрантов на временное проживание в федеральные тюрьме.
Там, где когда-то были стеллажи одежды и проходы с товарами, теперь у стен стоят двухэтажные кровати, пишет Хроника.инфо.
Парковку переоборудовали в футбольное поле, а Макдональдс теперь стал кафетерием.
Переоборудованный магазин на южной части Техаса стал самым крупным лицензированным приютом для детей-мигрантов в стране – он вмещает почти 1500 мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет, которые были пойманы при незаконном пересечении границы.
Политика Трампа относительно мигрантов стала предметом осуждения в США, поскольку власти отделяют детей от родителей и приютов на всех не хватает.
Читайте также: Одесские полицейские устроили праздник для детей
Федеральные власти рассматривают возможность создания палаточных городков на базе армии и уже передали сотни задержанных иммигрантов на временное проживание в федеральные тюрьме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
11
0
Оставьте свой комментарий