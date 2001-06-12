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Раздел: Мир  
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Американскому журналисту вернули голос с помощью искусственного интеллекта

Американскому журналисту вернули голос с помощью искусственного интеллектаАмериканский радиожурналист, потерявший голос два года назад, вскоре вернется к работе благодаря искусственному интеллекту.

54-летний Джейми Дюпри, политический журналист из Cox Media Group, не может говорить из-за редкого неврологического заболевания, пишет Хроника.инфо.

Новый голос был создан для него шотландской технологической компанией CereProc.

CereProc обучила нейронную сеть предсказывать, как будет говорить Дюпре, используя образцы из его старых записей голоса.

«Это спасло мою работу и спасло мою семью от ужасного финансового будущего», - сказал Дюпре.

Для того, чтобы создать голос для человек, ему необходимо зачитать скрипт в течение 30 часов, чтобы собрать достаточно данных.

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Затем искусственный интеллект применяется для разделения слов из аудиофайла и прогнозирования, подражания речевым образцам человека.
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Сегодня, 11:31 » Автор: Алена Шимко
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