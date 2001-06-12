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Американскому журналисту вернули голос с помощью искусственного интеллекта
Американский радиожурналист, потерявший голос два года назад, вскоре вернется к работе благодаря искусственному интеллекту.
54-летний Джейми Дюпри, политический журналист из Cox Media Group, не может говорить из-за редкого неврологического заболевания, пишет Хроника.инфо.
Новый голос был создан для него шотландской технологической компанией CereProc.
CereProc обучила нейронную сеть предсказывать, как будет говорить Дюпре, используя образцы из его старых записей голоса.
«Это спасло мою работу и спасло мою семью от ужасного финансового будущего», - сказал Дюпре.
Для того, чтобы создать голос для человек, ему необходимо зачитать скрипт в течение 30 часов, чтобы собрать достаточно данных.
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Затем искусственный интеллект применяется для разделения слов из аудиофайла и прогнозирования, подражания речевым образцам человека.
54-летний Джейми Дюпри, политический журналист из Cox Media Group, не может говорить из-за редкого неврологического заболевания, пишет Хроника.инфо.
Новый голос был создан для него шотландской технологической компанией CereProc.
CereProc обучила нейронную сеть предсказывать, как будет говорить Дюпре, используя образцы из его старых записей голоса.
«Это спасло мою работу и спасло мою семью от ужасного финансового будущего», - сказал Дюпре.
Для того, чтобы создать голос для человек, ему необходимо зачитать скрипт в течение 30 часов, чтобы собрать достаточно данных.
Читайте также: Samsung создаст центр исследований искусственного интеллекта
Затем искусственный интеллект применяется для разделения слов из аудиофайла и прогнозирования, подражания речевым образцам человека.
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