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Раздел: Мир  
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Трамп поднял тарифы на импорт китайских товаров

Трамп поднял тарифы на импорт китайских товаров Президент США Трамп решился ввести значимые тарифы на китайские товары общей стоимостью в 50 млрд долларов.

Ранее Пекин предупредил, что готов ответить, если Вашингтон решит усилить торговую напряженность между странами, передает Хроника.инфо.

Трамп должен опубликовать изменения в своем первоначальном списке товаров, облагаемых налогами сегодня. В целом, пострадают товары на 50 миллиарды долларов.

Список будет содержать 800 категорий продуктов, тогда как ранее он включал 1300 позиций.

Трамп больше не считает, что влияние Пекина на Северную Корею является веским поводом для смягчения торговых переговоров.

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Главный дипломат китайского правительства, советник Ван И заявил, что его страна готова ответить, если Трамп решится ввести новые тарифы.
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Сегодня, 12:02 » Автор: Алена Шимко
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