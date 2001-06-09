Раздел: Мир
В Ливии в результате военных столкновений произошли крупные разливы нефти
Крупные ливийские нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидер были закрыты и эвакуированы в четверг.
Вооруженные силы, противостоящие командиру Халифе Хафтар, штурмовали суда, в результате чего потеря нефти составила 240 000 баррелей в день, передает Хроника.инфо.
По словам инженера Reuters, по меньшей мере один резервуар для хранения на терминале Ras Lanuf горит после ранней утренней атаки. Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила эвакуацию.
В течение дня к югу от Рас-Лануфа продолжались столкновения между силами Ливийской национальной армии Хафтара и конкурирующими вооруженными группами. Хафтар нацеливал на своих противников на воздушные удары, сообщают местные источники.
Национальна армия взяла под контроль оба города вместе с другими нефтяными портами в «нефтяном полумесяце» в Ливии в 2016 году, что позволило им вновь открыться после долгой блокады и значительно повысить добычу нефти в Ливии.
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Более половины резервуаров для хранения на обоих терминалах были сильно повреждены в ходе предыдущих боевых действий и еще не отремонтированы.
Вооруженные силы, противостоящие командиру Халифе Хафтар, штурмовали суда, в результате чего потеря нефти составила 240 000 баррелей в день, передает Хроника.инфо.
По словам инженера Reuters, по меньшей мере один резервуар для хранения на терминале Ras Lanuf горит после ранней утренней атаки. Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила эвакуацию.
В течение дня к югу от Рас-Лануфа продолжались столкновения между силами Ливийской национальной армии Хафтара и конкурирующими вооруженными группами. Хафтар нацеливал на своих противников на воздушные удары, сообщают местные источники.
Национальна армия взяла под контроль оба города вместе с другими нефтяными портами в «нефтяном полумесяце» в Ливии в 2016 году, что позволило им вновь открыться после долгой блокады и значительно повысить добычу нефти в Ливии.
Читайте также: В результате взрыва в Ливии погибли 12 военных
Более половины резервуаров для хранения на обоих терминалах были сильно повреждены в ходе предыдущих боевых действий и еще не отремонтированы.
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