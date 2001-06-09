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Раздел: Мир  
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В Ливии в результате военных столкновений произошли крупные разливы нефти

В Ливии в результате военных столкновений произошли крупные разливы нефтиКрупные ливийские нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидер были закрыты и эвакуированы в четверг.

Вооруженные силы, противостоящие командиру Халифе Хафтар, штурмовали суда, в результате чего потеря нефти составила 240 000 баррелей в день, передает Хроника.инфо.

По словам инженера Reuters, по меньшей мере один резервуар для хранения на терминале Ras Lanuf горит после ранней утренней атаки. Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила эвакуацию.

В течение дня к югу от Рас-Лануфа продолжались столкновения между силами Ливийской национальной армии Хафтара и конкурирующими вооруженными группами. Хафтар нацеливал на своих противников на воздушные удары, сообщают местные источники.

Национальна армия взяла под контроль оба города вместе с другими нефтяными портами в «нефтяном полумесяце» в Ливии в 2016 году, что позволило им вновь открыться после долгой блокады и значительно повысить добычу нефти в Ливии.

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Более половины резервуаров для хранения на обоих терминалах были сильно повреждены в ходе предыдущих боевых действий и еще не отремонтированы.
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Сегодня, 13:21 » Автор: Алена Шимко
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