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Футболисты Чарльтон Атлетик угодили в интимный скандал
Реко Хакетт-Фэрчайлд и Карлан Ахерн-Грант были доставлены в здание суда на Ибице сотрудниками полиции.
Два футболиста Чарльтон Атлетик появились в суде, обвиняемые в совершении сексуального насилия над британской туристкой в отеле на Ибице, передает Хроника.инфо.
20-летние футболисты были арестованы во вторник после того, как родители 19-летней отдыхающей отвезли ее в полицию и подали официальную жалобу.
Третий мужчина, которые не работает футболистом, также был арестован в связи с предполагаемым инцидентом, но не предстал в суде вместе с игроками.
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Девушка подверглась нападению в отеле в Кала-де-Бу, недалеко от курорта Сан-Антонио.
Два футболиста Чарльтон Атлетик появились в суде, обвиняемые в совершении сексуального насилия над британской туристкой в отеле на Ибице, передает Хроника.инфо.
20-летние футболисты были арестованы во вторник после того, как родители 19-летней отдыхающей отвезли ее в полицию и подали официальную жалобу.
Третий мужчина, которые не работает футболистом, также был арестован в связи с предполагаемым инцидентом, но не предстал в суде вместе с игроками.
Читайте также: Создатель Counter-Strike попал в интимный скандал
Девушка подверглась нападению в отеле в Кала-де-Бу, недалеко от курорта Сан-Антонио.
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