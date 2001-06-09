» » Футболисты Чарльтон Атлетик угодили в интимный скандал
Раздел: Мир  
0

Футболисты Чарльтон Атлетик угодили в интимный скандал

Футболисты Чарльтон Атлетик угодили в интимный скандалРеко Хакетт-Фэрчайлд и Карлан Ахерн-Грант были доставлены в здание суда на Ибице сотрудниками полиции.

Два футболиста Чарльтон Атлетик появились в суде, обвиняемые в совершении сексуального насилия над британской туристкой в отеле на Ибице, передает Хроника.инфо.

20-летние футболисты были арестованы во вторник после того, как родители 19-летней отдыхающей отвезли ее в полицию и подали официальную жалобу.

Третий мужчина, которые не работает футболистом, также был арестован в связи с предполагаемым инцидентом, но не предстал в суде вместе с игроками.

Читайте также: Создатель Counter-Strike попал в интимный скандал

Девушка подверглась нападению в отеле в Кала-де-Бу, недалеко от курорта Сан-Антонио.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:40 » Автор: Алена Шимко
     194
     0

Похожие новости по теме

В Чили католические храмы угодили в интимный скандал В Чили католические храмы угодили в интимный скандал

Полиция и прокуроры в Чили совершили рейды храмы и офисы Римско-католической церкви.

В США бушуют лесные пожары В США бушуют лесные пожары

Около 79 человек были эвакуированы из округа Чарльтон, в штате Джорджия.

В Китае мужчина взорвал себя на суде В Китае мужчина взорвал себя на суде

Мужчина погиб на месте взрыва.

В Голландии 75 немецких туристов арестованы за массовую драку В Голландии 75 немецких туристов арестованы за массовую драку

Во время задержания зачинщиков беспорядков были ранены двое полицейских.

Украинец и россиянин арестованы за пьяные танцы на шоу Дисней на Льду Украинец и россиянин арестованы за пьяные танцы на шоу Дисней на Льду

Два пьяных исполнителя шоу Дисней на Льду были арестованы и исключены из шоу после посещения вечеринки в отеле в Новом Южном Уэльсе. Действующий инспектор Крэйг Хэссетт сказал, что полиция была вызвана в Newcastle Travelodge около 3:30 в понедельник после жалоб о шумной вечеринке от других гостей. Он сказал, что россиянин


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх