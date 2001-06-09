Футболисты Чарльтон Атлетик угодили в интимный скандал

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Два пьяных исполнителя шоу Дисней на Льду были арестованы и исключены из шоу после посещения вечеринки в отеле в Новом Южном Уэльсе. Действующий инспектор Крэйг Хэссетт сказал, что полиция была вызвана в Newcastle Travelodge около 3:30 в понедельник после жалоб о шумной вечеринке от других гостей. Он сказал, что россиянин