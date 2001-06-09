Раздел: Мир
Север Британии остался без света из-за сильного шторма
Одна женщина находится в больнице, и еще десятки тысяч людей остались без света в результате сильных ветров и шторма в Великобритании.
Шторм Гектор рано утром ударил по северной части Великобритании, поразив Северную Ирландию, Шотландию, отдельные районы Ирландии и северной Англии, сообщает Хроника.инфо.
Скорость ветра достигает отметки 160 м в час в Шотландии, а порывы со скоростью 110 м в час были зафиксированы в Северной Ирландии.
В Эдинбурге службы экстренной помощи спасли женщину в возрасте 40 лет, на которую обрушилась крыша.
К северу от ирландской границы 23 000 человек пострадали от отключения электричества.
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Местные власти сообщили, что 19 000 клиентов уже обеспечили светом, а еще 4000 ожидают завершения ремонтных работ.
Шторм Гектор рано утром ударил по северной части Великобритании, поразив Северную Ирландию, Шотландию, отдельные районы Ирландии и северной Англии, сообщает Хроника.инфо.
Скорость ветра достигает отметки 160 м в час в Шотландии, а порывы со скоростью 110 м в час были зафиксированы в Северной Ирландии.
В Эдинбурге службы экстренной помощи спасли женщину в возрасте 40 лет, на которую обрушилась крыша.
К северу от ирландской границы 23 000 человек пострадали от отключения электричества.
Читайте также: В Киеве целый микрорайон остался без света
Местные власти сообщили, что 19 000 клиентов уже обеспечили светом, а еще 4000 ожидают завершения ремонтных работ.
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