Север Британии остался без света из-за сильного шторма

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В Северной Ирландии призвали провести референдум о независимости "Выход Великобритании из ЕС станет катастрофой для экономики и катастрофой для народа Ирландии".