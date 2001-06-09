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Пакистанский лидер «Талибана» убит в Афганистане
Пакистанский лидер талибов Мулла Фазлулла был убит в результате авиаудара в Афганистане.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны Афганистана в пятницу, передает Хроника.инфо.
Событие может привести к ослаблению напряженности между Соединенными Штатами и Пакистаном.
Официальный представитель возглавляемой НАТО миссии в Афганистане подтвердил, что Фазлулла был убит в четверг.
Ранее американские военные заявили в Вашингтоне, что они нанесли удар по высокопоставленной фигуре в восточноафганской провинции Кунар, которая находится на границе с Пакистаном, и один представитель США добавил, что целью был Фазлулла.
Фазлулла был самым разыскиваемым пакистанским боевиком. На его совести множество нападение, среди них массовой убийство, совершенное в 2014 году, в результате которого погибло 132 ребенка.
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«Я подтверждаю, что лидер пакистанского «Талибана» Мулла Фазлулла был убит в ходе совместной воздушной операции в пограничном районе Маравера провинции Кунар», - сказал Мохаммад Радманиш, представитель министерства обороны Афганистана, добавив, что воздушный удар был проведенного около 9 часов утра в четверг.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны Афганистана в пятницу, передает Хроника.инфо.
Событие может привести к ослаблению напряженности между Соединенными Штатами и Пакистаном.
Официальный представитель возглавляемой НАТО миссии в Афганистане подтвердил, что Фазлулла был убит в четверг.
Ранее американские военные заявили в Вашингтоне, что они нанесли удар по высокопоставленной фигуре в восточноафганской провинции Кунар, которая находится на границе с Пакистаном, и один представитель США добавил, что целью был Фазлулла.
Фазлулла был самым разыскиваемым пакистанским боевиком. На его совести множество нападение, среди них массовой убийство, совершенное в 2014 году, в результате которого погибло 132 ребенка.
Читайте также: В Афганистане задержан лидер "Талибана"
«Я подтверждаю, что лидер пакистанского «Талибана» Мулла Фазлулла был убит в ходе совместной воздушной операции в пограничном районе Маравера провинции Кунар», - сказал Мохаммад Радманиш, представитель министерства обороны Афганистана, добавив, что воздушный удар был проведенного около 9 часов утра в четверг.
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