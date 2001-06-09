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Раздел: Мир  
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В Финляндии беженцу дали пожизненное за терроризм

В Финляндии беженцу дали пожизненное за терроризмМарокканский беженец был осужден в пятницу в связи с двумя убийствами и восемью покушениями на убийство.

В Финляндии осудили террориста за нападение, совершенно в прошлом году на северо-востоке страны, пишет Хроника.инфо.

Окружной суд южной Финляндии постановил, что Абдеррахман Буанане виновен в резне, произошедшей 18 августа 2017 года в Турку.

Буанане, которому сейчас едва на 20 лет, признал себя виновным в убийствах, но отрицал факт совершения террористического акта, как утверждали прокуроры.

Прокурор Ханну Койстинен добавил, что Буанеан хотел посеять панику среди граждан и, вероятно, полагал, что его застрелит полиция. Он сказал следователям, что первоначальный план состоял в том, чтобы обезглавить жертв, а не резать их ножом.

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Буанане остановили офицеры полицию, которые выстрелили террористу в бедро после резкого нападения на главной рыночной площади Турку.
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Сегодня, 16:42 » Автор: Алена Шимко
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