» » В Чехии президент привселюдно сжег красные трусы
Раздел: Мир  
0

В Чехии президент привселюдно сжег красные трусы

В Чехии президент привселюдно сжег красные трусыСегодняшняя выходка чешского президента на этот раз действительно ошеломила журналистов.

Милош Земан созвал пресс-конференцию, но вместо брифинга и репортеров рядом с ним были двое пожарных в защитном снаряжении, перед которыми висела огромная пара красных трусов, передает Хроника.инфо.

Чешские СМИ объяснили, что боксерские трусы были подняты активистами в 2015 году вместо официального президентского флага на Пражском Граде.

Красное нижнее белье должно было символизировать тесные отношения Земана с Россией и Китаем и с тех пор стало символом критики его президентства.

После сожжения, Земан сказал журналистам: «Мне жаль, что я выставил Вас идиотами, Вы этого не заслуживаете».

Читайте также: Чехия выступила за скорейшую отмену санкций против РФ

72-летний Земан часто «ругается» с прессой. В прошлом году он даже размахивал фальшивым автоматом перед журналистами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:43 » Автор: Алена Шимко
     137
     0

Похожие новости по теме

На выборах в Чехии Земана переизбрали на второй срок На выборах в Чехии Земана переизбрали на второй срок

Милош Хеман победил в выборах.

Стали известны результаты переговоров Путина и Земана Стали известны результаты переговоров Путина и Земана

Сегодня состоялась встреча президентов Чехии и России.

Чехия – это не Земан: в стране начались массовые протесты Чехия – это не Земан: в стране начались массовые протесты

Активисты вышли на улицы после заявления президента о Крыме.

Милош Земан возмутился отказом Иваны Трамп стать послом США в Чехии Милош Земан возмутился отказом Иваны Трамп стать послом США в Чехии

Бывшая жена Дональда Трампа, по происхождению чешка, считает, что эта должность слишком обременительна

Чехия готовится к волне эммирантов из Украины Чехия готовится к волне эммирантов из Украины

Об этом заявил Милош Земан.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх