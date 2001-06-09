Раздел: Мир
В Чехии президент привселюдно сжег красные трусы
Сегодняшняя выходка чешского президента на этот раз действительно ошеломила журналистов.
Милош Земан созвал пресс-конференцию, но вместо брифинга и репортеров рядом с ним были двое пожарных в защитном снаряжении, перед которыми висела огромная пара красных трусов, передает Хроника.инфо.
Чешские СМИ объяснили, что боксерские трусы были подняты активистами в 2015 году вместо официального президентского флага на Пражском Граде.
Красное нижнее белье должно было символизировать тесные отношения Земана с Россией и Китаем и с тех пор стало символом критики его президентства.
После сожжения, Земан сказал журналистам: «Мне жаль, что я выставил Вас идиотами, Вы этого не заслуживаете».
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72-летний Земан часто «ругается» с прессой. В прошлом году он даже размахивал фальшивым автоматом перед журналистами.
Милош Земан созвал пресс-конференцию, но вместо брифинга и репортеров рядом с ним были двое пожарных в защитном снаряжении, перед которыми висела огромная пара красных трусов, передает Хроника.инфо.
Чешские СМИ объяснили, что боксерские трусы были подняты активистами в 2015 году вместо официального президентского флага на Пражском Граде.
Красное нижнее белье должно было символизировать тесные отношения Земана с Россией и Китаем и с тех пор стало символом критики его президентства.
После сожжения, Земан сказал журналистам: «Мне жаль, что я выставил Вас идиотами, Вы этого не заслуживаете».
Читайте также: Чехия выступила за скорейшую отмену санкций против РФ
72-летний Земан часто «ругается» с прессой. В прошлом году он даже размахивал фальшивым автоматом перед журналистами.
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