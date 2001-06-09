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Раздел: Мир  
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В Португалии легализовали марихуану

В Португалии легализовали марихуануПринятый документ не позволяет физическим лицам выращивать марихуану, пусть и в медицинских целях.

Парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для медицинских целей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Текст соответствующего законопроекта был подготовлен депутатами левого блока и поддержан всеми парламентскими группами за исключением правой CDS, которая воздержалась.

Документ предусматривает "легализацию "медицинских продуктов, препаратов и субстанций на основе растений каннабиса для медицинских целей". При этом речь идет именно о препараты на основе марихуаны, а не сами растения, которые предполагается употреблять с медицинской целью.

Кроме того, документ не позволяет физическим лицам выращивать марихуану, пусть и в медицинских целях.

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Таким образом Португалия присоединится к ряду европейских стран, где медицинское употребление марихуаны разрешено. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Италии, Чехии, Дании, Испании, Германии.
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 Теги: марихуана, Португалия

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Сегодня, 19:59 » Автор: Татьяна Ларина
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