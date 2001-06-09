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В Канаде троих человек признали родителями одного ребенка

В Канаде троих человек признали родителями одного ребенкаСемья из Сент-Джонса состоит из двух мужчин и женщины, ставшей биологической матерью ребенка в 2017 году.

В Канаде суд официально признал трех граждан, не состоящих в браке, родителями одного ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Полиаморные отношения признаются канадским законодательством. Однако это первый зарегистрированный случай, когда законными родителями стали сразу три человека, проживающие как "полиаморная" семья.

Семья из Сент-Джонса состоит из двух мужчин и женщины, ставшей биологической матерью ребенка в 2017 году.

"Общество постоянно изменяется, вместе с ним изменяется и структура семьи", — гласит постановление судьи Роберта Фаулера из семейного подразделения Верховного суда Ньюфаундленда и Лабрадора.

Согласно закону о детях провинции Ньюфаундленд и Лабрадор официальными родителями ребенка могут стать только два человека.

Судья Фаулер заявил, что закон устарел и не применим "сегодня, когда в обществе существуют более сложные семейные отношения".

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В 2007 году Апелляционный суд Онтарио признал двух женщин, состоявших в однополых отношениях, родителями ребенка, у которого также был биологический отец
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 Теги: Канада, родители

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Сегодня, 21:31 » Автор: Татьяна Ларина
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