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Раздел: Мир  
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В США в здании суда произошла стрельба

В США в здании суда произошла стрельбаОдин заместитель шерифа убит, другой в критическом состоянии

В Канзас-Сити американского штата Канзас в здании суда по делам несовершеннолетних произошла стрельба, в результате которой были ранены два представителя шерифа. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили в пресс-службе полиции округа Уайандотт, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Один заместитель убит, другой в критическом состоянии после стрельбы", - сообщили в полиции. Известно, что также ранен несовершеннолетний. Он был доставлен в районную больницу для получения медицинской помощи. Его состояние на данный момент неизвестно.

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Напомним, в результате стрельбы в Торонто на одной из детских площадок получили ранения двое детей. По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности.
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 Теги: США, стрельба

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Сегодня, 23:22 » Автор: Татьяна Ларина
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