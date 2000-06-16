» » Дочь Трампа опозорилась в собственном твиттере
Раздел: Мир  
0

Дочь Трампа опозорилась в собственном твиттере

Дочь Трампа опозорилась в собственном твиттере Иванка Трамп опубликовала цитату, ошибочно приписав её авторство китайцам.

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, опубликовала в Twitter поговорку и ошибочно приписала ее китайцам. На несовпадение обратили внимание эксперты и китайские интернет-пользователи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает» — китайская поговорка», — написала она.

Никакой связи между постом Иванки Трамп и китайским языком нет, кроме той, что в пословице «есть что-то симметричное, а также повторяющиеся в обеих частях фразы слова», сообщил Ларри Хазберг, автор книги о китайских пословицах и преподаватель китайского языка в одном из колледжей американского штата Мичиган.

«Бытует мнение, что китайский философ Конфуций обладал некоей легкоусваиваемой мудростью. Однако все подобные цитаты больше похожи на записки из печений с предсказаниями», — заключил он.

Reuters пишет, что пользователи китайской соцсети Weibo отметили, что жители западных стран часто допускают подобные ошибки, но они также присущи и китайцам в отношении западной культуры. В то же время некоторые пользователи утверждали, что пословица на самом деле принадлежит ирландскому писателю Бернарду Шоу, другие считали, что ее автор — американский романист Джеймс Болдуин.

Читайте также: В США в здании суда произошла стрельба

Запись появилась на странице дочери американского лидера 11 июня в преддверии саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре 12 июня. Однако Иванка Трамп, в свою очередь, не уточнила, связан ли ее пост со встречей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Иванка Трамп, китайский язык, цитата

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     528
     0

Похожие новости по теме

В США ураган Ирму просят переименовать в честь дочери Трампа В США ураган Ирму просят переименовать в честь дочери Трампа

В США появилась соответствующая петиция.

Дочь Дональда Трампа ждут в суде Дочь Дональда Трампа ждут в суде

Иванку Трамп зовут в суд по делу плагиата дизайна обуви

Дочь Трампа отреагировала на критику в адрес ее отца Дочь Трампа отреагировала на критику в адрес ее отца

В немецкой столице во вторник проходит первый форум женщин Большой Двадцатки (W20), которые обсуждают роль женщин в экономике, науке и в обществе.

Иванка Трамп получит собственный кабинет в Белом доме Иванка Трамп получит собственный кабинет в Белом доме

Иванка Трамп не будет иметь официальной должности.

В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп В США пассажир самолета устроил скандал из-за Иванки Трамп

Авиадебошира сняли с рейса.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх