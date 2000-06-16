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Раздел: Мир  
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Торговая война: Китай ответил США своими пошлинами

Торговая война: Китай ответил США своими пошлинами Размер налога на ввоз некоторых товаров составит 25%.

Китай вводит ответные пошлины на ввоз более 600 товаров из США. Об этом идет речь в заявлении министерства финансов Китая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Так, в ведомстве заявили о введении 25% пошлины на 659 импортируемых из США товаров на сумму около 50 млрд долларов.

"В соответствии с Законом о внешней торговле КН и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов", - уточнили в министерстве.

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Пока известно, что пошлина на 545 товаров общей суммой около 34 миллиардов начинает действовать 6 июня, об остальном в ведомстве пообещали уведомить позже.
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 Теги: Китай, США, санкции

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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