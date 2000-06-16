Раздел: Мир
Торговая война: Китай ответил США своими пошлинами
Размер налога на ввоз некоторых товаров составит 25%.
Китай вводит ответные пошлины на ввоз более 600 товаров из США. Об этом идет речь в заявлении министерства финансов Китая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Так, в ведомстве заявили о введении 25% пошлины на 659 импортируемых из США товаров на сумму около 50 млрд долларов.
"В соответствии с Законом о внешней торговле КН и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов", - уточнили в министерстве.
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Пока известно, что пошлина на 545 товаров общей суммой около 34 миллиардов начинает действовать 6 июня, об остальном в ведомстве пообещали уведомить позже.
Китай вводит ответные пошлины на ввоз более 600 товаров из США. Об этом идет речь в заявлении министерства финансов Китая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Так, в ведомстве заявили о введении 25% пошлины на 659 импортируемых из США товаров на сумму около 50 млрд долларов.
"В соответствии с Законом о внешней торговле КН и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов", - уточнили в министерстве.
Читайте также: Дочь Трампа опозорилась в собственном твиттере
Пока известно, что пошлина на 545 товаров общей суммой около 34 миллиардов начинает действовать 6 июня, об остальном в ведомстве пообещали уведомить позже.
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