В Канзасе подсудимый застрелил конвоира, выхватив у него пистолет

Мужчине также удалось ранить второго сотрудника полиции.



В американском штате Канзас заключенный, которого конвоировали в здание суда, завладел оружием помощника шерифа и открыл стрельбу, сообщает



Стрельба произошла в американском городе Канзас-Сити у здания окружного суда. Во дворе здания заключенному, доставленному из тюрьмы на слушания, удалось выхватить пистолет у сопровождавших его охранников и открыть огонь.



Один из помощников шерифа был убит на месте. Второй госпитализирован в критическом состоянии. Преступник также получил ранения и был доставлен в больницу.



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Власти штата ведут расследование обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, как преступнику удалось завладеть оружием. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В американском штате Канзас заключенный, которого конвоировали в здание суда, завладел оружием помощника шерифа и открыл стрельбу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua Стрельба произошла в американском городе Канзас-Сити у здания окружного суда. Во дворе здания заключенному, доставленному из тюрьмы на слушания, удалось выхватить пистолет у сопровождавших его охранников и открыть огонь.Один из помощников шерифа был убит на месте. Второй госпитализирован в критическом состоянии. Преступник также получил ранения и был доставлен в больницу.Власти штата ведут расследование обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, как преступнику удалось завладеть оружием.



