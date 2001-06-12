» » В Канзасе подсудимый застрелил конвоира, выхватив у него пистолет
Раздел: Мир  
0

В Канзасе подсудимый застрелил конвоира, выхватив у него пистолет

В Канзасе подсудимый застрелил конвоира, выхватив у него пистолет Мужчине также удалось ранить второго сотрудника полиции.

В американском штате Канзас заключенный, которого конвоировали в здание суда, завладел оружием помощника шерифа и открыл стрельбу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Стрельба произошла в американском городе Канзас-Сити у здания окружного суда. Во дворе здания заключенному, доставленному из тюрьмы на слушания, удалось выхватить пистолет у сопровождавших его охранников и открыть огонь.

Один из помощников шерифа был убит на месте. Второй госпитализирован в критическом состоянии. Преступник также получил ранения и был доставлен в больницу.

Читайте также: Торговая война: Китай ответил США своими пошлинами

Власти штата ведут расследование обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, как преступнику удалось завладеть оружием.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канзас, стрельба, США

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     162
     0

Похожие новости по теме

В США в здании суда произошла стрельба В США в здании суда произошла стрельба

Один заместитель шерифа убит, другой в критическом состоянии

В США у торгового центра произошла стрельба В США у торгового центра произошла стрельба

По последним данным, есть пострадавший.

В США преступник расстрелял копов в зале суда В США преступник расстрелял копов в зале суда

После этого злоумышленник подстрелил и себя.

В США от рук преступника с оружием погибли еще три человека В США от рук преступника с оружием погибли еще три человека

Еще один человек был госпитализирован, преступник застрелился.

3-летний американец случайно застрелился из пистолета 3-летний американец случайно застрелился из пистолета

Ребенок нашел мамин пистолет.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх