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Раздел: Мир  
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В Афганистане ликвидировали известного лидера талибов

В Афганистане ликвидировали известного лидера талибов Совместный удар нанесла авиация США и Афганистана.

Главарь пакистанских талибов Мулла Фазлулла ликвидирован в ходе американо-афганского авиаудара на границе между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил спикер Министерства обороны Афганистана Мохамаад Радманиш, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Я подтверждаю, что Мулла Фазлулла, лидер пакистанского Талибана, был ликвидирован в ходе совместной операции на границе в провинции Кунар», - говорится в заявлении афганского чиновника.

Американские военные тоже подтвердили проведение данной операции, а один из официальных представителей армии США уточнил, что был уничтожен именно Фазлулла.

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Как сообщалось, Фазлулла был одним из самых печально известных пакистанских боевиков Талибана, ответственным, в частности, за массовое убийство в школе 2014 года, когда погибли 132 ребенка, и нападение 2012 года на известную правозащитницу Малалу Юсафзай, которая впоследствии стала лауреатом Нобелевской премии мира.
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 Теги: Афганистан, талибы

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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