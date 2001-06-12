Раздел: Мир
В Афганистане ликвидировали известного лидера талибов
Совместный удар нанесла авиация США и Афганистана.
Главарь пакистанских талибов Мулла Фазлулла ликвидирован в ходе американо-афганского авиаудара на границе между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил спикер Министерства обороны Афганистана Мохамаад Радманиш, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Я подтверждаю, что Мулла Фазлулла, лидер пакистанского Талибана, был ликвидирован в ходе совместной операции на границе в провинции Кунар», - говорится в заявлении афганского чиновника.
Американские военные тоже подтвердили проведение данной операции, а один из официальных представителей армии США уточнил, что был уничтожен именно Фазлулла.
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Как сообщалось, Фазлулла был одним из самых печально известных пакистанских боевиков Талибана, ответственным, в частности, за массовое убийство в школе 2014 года, когда погибли 132 ребенка, и нападение 2012 года на известную правозащитницу Малалу Юсафзай, которая впоследствии стала лауреатом Нобелевской премии мира.
Главарь пакистанских талибов Мулла Фазлулла ликвидирован в ходе американо-афганского авиаудара на границе между Афганистаном и Пакистаном. Об этом заявил спикер Министерства обороны Афганистана Мохамаад Радманиш, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Я подтверждаю, что Мулла Фазлулла, лидер пакистанского Талибана, был ликвидирован в ходе совместной операции на границе в провинции Кунар», - говорится в заявлении афганского чиновника.
Американские военные тоже подтвердили проведение данной операции, а один из официальных представителей армии США уточнил, что был уничтожен именно Фазлулла.
Читайте также: Торговая война: Китай ответил США своими пошлинами
Как сообщалось, Фазлулла был одним из самых печально известных пакистанских боевиков Талибана, ответственным, в частности, за массовое убийство в школе 2014 года, когда погибли 132 ребенка, и нападение 2012 года на известную правозащитницу Малалу Юсафзай, которая впоследствии стала лауреатом Нобелевской премии мира.
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