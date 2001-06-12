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Раздел: Мир  
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Европейский чиновник рассказал, как Трамп грубил лидерам G7

Европейский чиновник рассказал, как Трамп грубил лидерам G7 Президент США не выбирал выражений на саммите.

Президент США Дональд Трамп обычно не выбирает выражения в адрес своих политических оппонентов, кто бы это ни был, заваливая их рядом едких, резких и грубых комментариев, однако в этот раз он превзошел сам себя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

Во время саммита "Большой семерки" (G7) Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес целого ряда европейских партнеров, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника ЕС.

Так, во время обсуждения тем, касающихся Ирана и терроризма, Трамп совершенно бестактно напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.

"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", – сказал американский лидер.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер был назван Трампом "жестоким убийцей" за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений.

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Также под раздачу угодил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Обсуждая миграционный кризис в Европе, Трамп заявил, что для Японии эта проблема неактуальна, однако он может послать 25 миллионов мексиканцев, "и ты очень скоро лишишься своего поста".
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 Теги: G7, Трамп, грубость

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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