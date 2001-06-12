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Европейский чиновник рассказал, как Трамп грубил лидерам G7
Президент США не выбирал выражений на саммите.
Президент США Дональд Трамп обычно не выбирает выражения в адрес своих политических оппонентов, кто бы это ни был, заваливая их рядом едких, резких и грубых комментариев, однако в этот раз он превзошел сам себя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Во время саммита "Большой семерки" (G7) Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес целого ряда европейских партнеров, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника ЕС.
Так, во время обсуждения тем, касающихся Ирана и терроризма, Трамп совершенно бестактно напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.
"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", – сказал американский лидер.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер был назван Трампом "жестоким убийцей" за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений.
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Также под раздачу угодил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Обсуждая миграционный кризис в Европе, Трамп заявил, что для Японии эта проблема неактуальна, однако он может послать 25 миллионов мексиканцев, "и ты очень скоро лишишься своего поста".
Президент США Дональд Трамп обычно не выбирает выражения в адрес своих политических оппонентов, кто бы это ни был, заваливая их рядом едких, резких и грубых комментариев, однако в этот раз он превзошел сам себя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Во время саммита "Большой семерки" (G7) Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес целого ряда европейских партнеров, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника ЕС.
Так, во время обсуждения тем, касающихся Ирана и терроризма, Трамп совершенно бестактно напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.
"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", – сказал американский лидер.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер был назван Трампом "жестоким убийцей" за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений.
Читайте также: В Афганистане ликвидировали известного лидера талибов
Также под раздачу угодил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Обсуждая миграционный кризис в Европе, Трамп заявил, что для Японии эта проблема неактуальна, однако он может послать 25 миллионов мексиканцев, "и ты очень скоро лишишься своего поста".
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