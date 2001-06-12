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Раздел: Мир  
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Помощники Трампа отговаривают его от встречи с Путиным

Помощники Трампа отговаривают его от встречи с ПутинымОб этом газете The Washington Post на условиях анонимности рассказали в администрации главы Белого дома.

Планы Трампа шли вразрез с интересами его помощников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Власти.нет.

Об интересе Трампа встретиться с Путиным заговорили в марте после сообщения из Кремля о возможной встрече. Однако еще в ноябре 2017 года Трамп просил своих помощников организовать двустороннюю встречу после того, как провел беседу с ним на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

«После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали», — рассказал собеседник издания.

Планы Трампа шли вразрез с интересами высших помощников в Совете национальной безопасности.

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«Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли президент этот вопрос еще раз», — пояснил источник.
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Сегодня, 11:07 » Автор: Алена Шимко
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