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Помощники Трампа отговаривают его от встречи с Путиным
Об этом газете The Washington Post на условиях анонимности рассказали в администрации главы Белого дома.
Планы Трампа шли вразрез с интересами его помощников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Власти.нет.
Об интересе Трампа встретиться с Путиным заговорили в марте после сообщения из Кремля о возможной встрече. Однако еще в ноябре 2017 года Трамп просил своих помощников организовать двустороннюю встречу после того, как провел беседу с ним на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.
«После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали», — рассказал собеседник издания.
Планы Трампа шли вразрез с интересами высших помощников в Совете национальной безопасности.
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«Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли президент этот вопрос еще раз», — пояснил источник.
Планы Трампа шли вразрез с интересами его помощников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Власти.нет.
Об интересе Трампа встретиться с Путиным заговорили в марте после сообщения из Кремля о возможной встрече. Однако еще в ноябре 2017 года Трамп просил своих помощников организовать двустороннюю встречу после того, как провел беседу с ним на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.
«После той встречи президент сказал, что хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали», — рассказал собеседник издания.
Планы Трампа шли вразрез с интересами высших помощников в Совете национальной безопасности.
Читайте также: Администрация Трампа работает над подготовкой встречи с Путиным, - СМИ
«Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли президент этот вопрос еще раз», — пояснил источник.
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