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Раздел: Мир  
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Пентагон: Россия хочет подорвать моральный авторитет США

Пентагон: Россия хочет подорвать моральный авторитет СШАГлава Пентагона Джеймс Мэттис обрушился с критикой на Россию, заявив, что она пытается подорвать моральный авторитет США и расколоть единство НАТО.

«Он [президент РФ] стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать американский моральный авторитет, его действия направлены не на то, чтобы бросить вызов нашему оружию прямо сейчас, но чтобы ослабить и скомпрометировать нашу веру в наши идеалы», — заявил Мэттис на выпускном вечере в военно-морском колледже в Ньюпорте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на
Реалист.

Мэттис также отметил, что Россия стала первой со времен Второй мировой войны страной, которая «перечертила международные границы, применив силу в Грузии и Украине».

В то же время Мэттис положительно высказался о перспективе отношений с КНДР.

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По его словам, саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына доказывает, что «прошлое не обязательно определяет будущее» и открывает возможность «нового пути к миру».
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Сегодня, 11:40 » Автор: Алена Шимко
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