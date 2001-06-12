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Раздел: Мир  
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ХАМАС запустил в Израиль воздушные шары с бомбами

ХАМАС запустил в Израиль воздушные шары с бомбамиСегодня ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному пункту ХАМАСа, возле которого был организован пункт запуска заминированных воздушных шаров и змеев в Израиль.

ЦАХАЛ заявил: “Армия будет со всей жесткостью предотвращать использование зажигательных баллонов и воздушных шаров”, - передает Хроника.инфо со ссылкой на
10minut.info.

Ранее полиция обнаружила на территории Израиля воздушный шар с самодельным взрывным устройством. На шаре было написано “Я вас люблю”. Полицейские саперы взорвали заминированный шар.

Всего с начала Рамадана на территорию Израиля было запущено 5 тысяч горящих воздушных змеев.

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За последнюю неделю израильская армия трижды открывала огонь по группам палестинцев, запускавших горящие воздушные шары и воздушные змеи.
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Сегодня, 13:16 » Автор: Алена Шимко
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