Раздел: Мир
ХАМАС запустил в Израиль воздушные шары с бомбами
Сегодня ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по наблюдательному пункту ХАМАСа, возле которого был организован пункт запуска заминированных воздушных шаров и змеев в Израиль.
ЦАХАЛ заявил: “Армия будет со всей жесткостью предотвращать использование зажигательных баллонов и воздушных шаров”, - передает Хроника.инфо со ссылкой на
10minut.info.
Ранее полиция обнаружила на территории Израиля воздушный шар с самодельным взрывным устройством. На шаре было написано “Я вас люблю”. Полицейские саперы взорвали заминированный шар.
Всего с начала Рамадана на территорию Израиля было запущено 5 тысяч горящих воздушных змеев.
Читайте также: Израиль ликвидировал "морской" туннель ХАМАС
За последнюю неделю израильская армия трижды открывала огонь по группам палестинцев, запускавших горящие воздушные шары и воздушные змеи.
ЦАХАЛ заявил: “Армия будет со всей жесткостью предотвращать использование зажигательных баллонов и воздушных шаров”, - передает Хроника.инфо со ссылкой на
10minut.info.
Ранее полиция обнаружила на территории Израиля воздушный шар с самодельным взрывным устройством. На шаре было написано “Я вас люблю”. Полицейские саперы взорвали заминированный шар.
Всего с начала Рамадана на территорию Израиля было запущено 5 тысяч горящих воздушных змеев.
Читайте также: Израиль ликвидировал "морской" туннель ХАМАС
За последнюю неделю израильская армия трижды открывала огонь по группам палестинцев, запускавших горящие воздушные шары и воздушные змеи.
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