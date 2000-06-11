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Бестактные высказывания Трампа на встрече G7
Президент США бестактно напомнил Макрону о террористах в Париже.
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита "Большой семерки" (G7), помимо "российского Крыма" отличился еще целым рядом недипломатических, резких и грубых комментариев в сторону руководителей других стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на слова некоего сотрудника ЕС.
Так, в частности, обсуждая Иран и терроризм, Трамп напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.
"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", – сказал он.
В свою очередь, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений был окрещен Трампом "жестоким убийцей".
Нервно и колко обратился президент США к премьер-министру Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения миграционного кризиса в Европе.
Трамп заявил, что для Японии эта проблема неактуальна, однако он может направить туда 25 миллионов мексиканцев.
"Синдзо, у вас нет этой проблемы, но я могу отправить вам 25 миллионов мексиканцев, и очень скоро вы покинете правительство", – сказал Трамп.
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Как сообщалось, Трамп в пятницу назвал очень жесткой и нечестной меру пресечения в виде заключения для бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта. Также напомним, что после встречи президента США с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре СМИ Северной Кореи изменили риторику и перестали описывать Дональда Трампа пренебрежительной лексикой.
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита "Большой семерки" (G7), помимо "российского Крыма" отличился еще целым рядом недипломатических, резких и грубых комментариев в сторону руководителей других стран, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на слова некоего сотрудника ЕС.
Так, в частности, обсуждая Иран и терроризм, Трамп напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.
"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", – сказал он.
В свою очередь, председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений был окрещен Трампом "жестоким убийцей".
Нервно и колко обратился президент США к премьер-министру Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения миграционного кризиса в Европе.
Трамп заявил, что для Японии эта проблема неактуальна, однако он может направить туда 25 миллионов мексиканцев.
"Синдзо, у вас нет этой проблемы, но я могу отправить вам 25 миллионов мексиканцев, и очень скоро вы покинете правительство", – сказал Трамп.
Читайте также: Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа
Как сообщалось, Трамп в пятницу назвал очень жесткой и нечестной меру пресечения в виде заключения для бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта. Также напомним, что после встречи президента США с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре СМИ Северной Кореи изменили риторику и перестали описывать Дональда Трампа пренебрежительной лексикой.
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